Ďalšie zdražovanie: Po novom sa mýto bude rátať inak, pre mnohých bude stáť viac

Od utorka (1. 7.) vstupuje do platnosti nový spôsob výpočtu mýta. Do mýtnych sadzieb budú po novom započítané aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Zmeny od 1. júla prináša novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette.

Podľa novej smernice sú vozidlá rozdelené podľa vplyvu na životné prostredie do piatich tried CO2. Nižšie mýto po novom zaplatia vozidlá s nižšími dosahmi na životné prostredie.

Európska smernica presne určuje aj využitie poplatkov za vyššie dosahy na životné prostredie. Táto časť mýta môže byť investovaná výlučne do environmentálnych opatrení.

Ide najmä o staršie autá

Zmena v platbe mýta sa najviac dotkne vozidiel, ktoré boli registrované pred 1. júlom 2019. Tie automaticky spadajú do najmenej ekologickej, z pohľadu ceny mýta aj najdrahšej kategórie, bez nároku na zaradenie do vyššej emisnej triedy. Výnimkou sú vozidlá poháňané čistou elektrickou energiou alebo vodíkom, ktoré sú automaticky zaradené do najvyššej emisnej triedy.

Prevádzkovatelia nákladných vozidiel, ktoré boli do evidencie zaradené prvýkrát po 1. júli 2019, by si mali skontrolovať zaradenie do správnej emisnej triedy. V prípade nároku na zaradenie do vyššej emisnej triedy C02 môžu dopravcovia o preradenie požiadať elektronicky.

Na Slovensku mýto (cestné poplatky) platia vozidlá nad 3,5 tony, ktoré používajú vymedzené úseky ciest. Ide o tzv. elektronický výber mýta, ktorý spravuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a prevádzkuje ho EZS (elektronický mýtny systém).