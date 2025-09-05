Ďalšie rokovanie Slovenska a Ukrajiny sa bude konať na Slovensku. Vlády sa dohodli na dátume

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Fico Zelenskému odkázal, že Ukrajina aj SR majú právo chrániť vlastné národné záujmy.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dohodli na zorganizovaní štvrtého spoločného rokovania vlád SR a Ukrajiny. Členovia oboch kabinetov by sa mali zísť 20. októbra na Slovensku.

Slovensko–ukrajinské vzťahy sú podľa Fica dobrým príkladom toho, ako môžu niekedy rozdielne politické názory prekryť podstatu spolupráce. S ukrajinským prezidentom sa dohodol na zachovaní vzájomných kontaktov. Fico Zelenskému odkázal, že Ukrajina aj SR majú právo chrániť vlastné národné záujmy, no nie za cenu poškodzovania národných záujmov niekoho iného.

Správu aktualizujeme.

