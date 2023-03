Ďalšia záhada zo Simpsonovcov objasnená: Má Marge prácu alebo si len zdanlivo užíva rolu ženy v domácnosti?

Simpsonovci patria k najdlhšie vysielaným primetime programom v dejinách televízneho vysielania. V 34 sériách sme už boli svedkami všeličoho, jedna vec ale aj napriek tomu zostáva viac-menej záhadou. Má postava Marge vôbec nejaké zamestnanie alebo je len ženou v domácnosti?

Článok pokračuje pod videom ↓

Odpoveď na túto otázku máta fanúšikov animovaného seriálu Simpsonovci (The Simpsons) už viac než tri dekády. Zatiaľ sme sa ale jednoznačného vysvetlenia nedočkali.

Záhada okolo toho, či Marge Simpsonová má nejaké zamestnanie, už ale bola v niektorých častiach vysvetlená. Vždy sa ale len išlo akoby okolo horúcej kaše. Na záhadu sa najnovšie pozrel aj web Screen Rant.

Ak Marge pracuje, tak aké je jej povolanie?

Odpoveď na to, či má Marge nejaké zamestnanie, resp. aké zamestnanie by vôbec mala, ak by pracovala, priniesla aktuálna 34. séria seriálu, ktorú v USA vysiela televízna stanica FOX.

V nedávno odvysielanej 15. epizóde s názvom Bartless sa tvorcovia pohrávali s myšlienkou alternatívnej reality, kde by Marge s Homerom nemali tri, ale len dve deti – Lisu a Maggie. Práve v nej je spomenuté, že Marge by v prípade, že by sa nemusela starať o problémového Barta, pracovala ako šéfka veterinárnej nemocnice v Springfielde.

V „bežnom živote“ Simpsonovcov si ale Marge zvolila život ženy v domácnosti, keďže práve s Bartom a jeho výchovou bolo, a aj je, vždy najviac práce. Aby sa mu mohla plnohodnotne venovať, rozhodla sa teda zostať doma. Simpsonovci tak žijú prakticky len z jedného platu, a teda peňazí, ktoré nosí domov hlava rodiny, Homer.

Žienka domáca

Samozrejme, treba tiež brať ohľad na to, že tvorcovia seriálu sa často pohrávajú s pozadím životov jednotlivých postáv. Niekedy to vysvetlia, inokedy nie a rovnako je to aj v prípade Marge.

V 13. epizóde šiestej série, či v 10. epizóde štvrtej série je totiž napríklad spomenuté, že Marge nikdy neplánovala budovať akúkoľvek kariéru bez ohľadu na svoje deti. Môže za to aj fakt, že kedysi bol v Spojených štátoch amerických budovaný iný spôsob života a rodinám často na vyžitie stačil aj jeden príjem.

To sa zmenilo postupom času a vysvetlilo nedávno v spomínanej epizóde aktuálnej série. To, že je Marge doma, je vysvetlené problematickým synom, a teda nie jej vlastnou voľbou.

Marge je teda najmä matkou na plný úväzok a zároveň ženou, ktorá sa stará o chod domácnosti. Nie je ale vylúčené, že by sa v budúcnosti v niektorej z epizód zamestnala.

Viac fotografií z epizódy Bartless nájdete v galérii nižšie: