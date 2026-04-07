Kanye West nepochodil v Británii: Vláda mu zablokovala vstup do krajiny, veľký festival museli zrušiť

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Britská vláda rozhodla, že jeho vstup nie je vo verejnom záujme.

Britská vláda zablokovala vstup do krajiny pre amerického rapera Kanyeho Westa, ktorý v súčasnosti vystupuje pod menom Ye. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Raper v pondelok podal žiadosť o cestu do Spojeného kráľovstva, ale bola zamietnutá s odôvodnením, že jeho prítomnosť by neprospela verejnému záujmu, uviedla stanica BBC s odvolaním sa na ministerstvo vnútra. West mal v júli vystúpiť na všetkých troch večeroch na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho comebackového turné. Niekoľko firiem vrátane nápojových gigantov Pepsi a Diageo preto zrušilo svoje sponzorovanie tohto podujatia.

Výzvy na odmietnutie víza

Organizátori v utorok informovali o zrušení festivalu po tom, čo Kanyemu Westovi vláda zakázala vstup do krajiny. Očakávalo sa, že vystúpi pred približne 150 000 divákmi pod holým nebom. Organizátori však čelili rastúcemu tlaku sponzorov aj politikov.

Opozičná Konzervatívna strana vyzvala kabinet, aby Westovi odmietol dať vízum, lebo „umožniť niekomu s jeho minulosťou vystúpiť na veľkej verejnej udalosti vysiela zlý signál“. Rapera už odmietli vpustiť do Austrálie. Kanye West v utorok ponúkol stretnutie s členmi britskej židovskej komunity v čase negatívnych reakcií na svoje predchádzajúce antisemitské výroky.

Foto: Profimedia

V reklame vo Wall Street Journal s titulkom „Tým, ktorým som ublížil“ West povedal, že vie, že musí napraviť svoje chyby.
„Mojím jediným cieľom je prísť do Londýna a predstaviť show zmeny, priniesť jednotu, mier a lásku prostredníctvom mojej hudby,“ povedal. V máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. „Viem, že slová nestačia – musím ukázať zmenu svojimi činmi. Ak ste otvorení, som tu,“ dodal.

Zdražovanie je na obzore: Analytici tvrdia, lacnejší benzín dlho nevydrží, zasiahne to aj slovenské domácnosti

Odporúčané články
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur

