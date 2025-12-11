Ďalšia obrovská krádež: Z múzea zmizlo viac ako 600 predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, polícia prosí o pomoc

Petra Sušaninová
SITA
Polícia prosí o pomoc.

Polícia v anglických grófstvach Avon a Somerset vo štvrtok uviedla, že v septembri bolo z archívu Bristolského múzea odcudzených viac ako 600 predmetov zo zbierky dokumentujúcej prepojenia medzi Britániou a krajinami bývalého Britského impéria.

„Tieto artefakty boli súčasťou zbierky, ktorá dokumentuje väzby medzi Britániou a krajinami, ktoré boli kedysi súčasťou Britského impéria, a to od konca 18. storočia do konca 20. storočia,“ povedal pre BBC člen bristolskej mestskej rady Philip Walker s tým, že zbierka má veľký kultúrny význam aj pre obyvateľov krajín bývalého Britského impéria.

Podľa webovej stránky múzea „jedinečná zbierka dokumentuje väzby medzi Britániou a krajinami Britského impéria od konca 19. storočia až po súčasnosť“, pričom obsahuje rôzne predmety, z ktorých mnohé pochádzajú z tichomorských ostrovov, ako aj tradičné odevy viacerých afrických národov. Na webovej stránke sa nachádzajú aj fotografie, filmy, osobné dokumenty, ako aj zvukové nahrávky, ktoré poskytujú pohľad na rozmanité životné osudy a krajiny počas náročného a kontroverzného obdobia britskej histórie.

Polícia v súvislosti z rozsiahlou krádežou vyzvala verejnosť, aby poskytla informácie o štyroch mužoch zachytených na záberoch bezpečnostných kamier 25. septembra pred budovou archívu nachádzajúcou sa v juhozápadnej časti Bristolu, odkiaľ boli predmety ukradnuté. Podľa polície ku krádeži došlo 25. septembra medzi 1.00 hod. a 2.00 hod. v oblasti Cumberland Road.

