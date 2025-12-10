73-ročná dáma okradla banky asi o 30 miliónov a ušla do Dubaja: FBI ju zaradila na zoznam najhľadanejších osôb

Na prvý pohľad pôsobí celkom neškodne. Možno ako susedka, s ktorou občas poklebetíte, keď ju stretnete. V skutočnosti však patrí na zoznam najhľadanejších ľudí, ktorých sa FBI zatiaľ nepodarilo dolapiť. Banky obrala o milióny dolárov.
Vydávala sa za dedičku
Ako informuje CNN, bývalá riaditeľka kalifornskej spoločnosti Bellum Entertainment LLC , ktorá produkovala televízne programy o skutočných zločinoch, bola zaradená na zoznam najhľadanejších osôb FBI. Televízna spoločnosť mala pod palcom napríklad program o obyčajných ľuďoch, ktorí zistili, že ich manželom/manželkou bol vrah.
73-ročná Mary Carole McDonnell bola obvinená z toho, že sa vydávala za dedičku leteckej spoločnosti, aby získala milióny dolárov od veriteľov. Podľa informácií FBI zo začiatku decembra sa pravdepodobne ukrýva v Dubaji. Spoločnosť Bellum sa v roku 2017 dostala do finančných problémov. McDonnell získala od banky pôžičku vo výške 14,7 milióna dolárov po tom, ako ju presvedčila o tom, že je príbuzná zakladateľov spoločnosti McDonnell Douglas, kedysi poprednej leteckej spoločnosti.
Čelí viacerým obvineniam
Podľa súdnych dokumentov tiež tvrdila, že má na zvereneckom účte 28 miliónov dolárov, no dostane sa k nim až neskôr. Samozrejme, všetko to boli lži. FBI sa nazdáva, že podobným spôsobom pravdepodobne oklamala aj ďalšiu finančnú inštitúciu a taktiež ju pripravila o 15 miliónov dolárov.
V roku 2018 bola McDonnell obvinená z podvodu a z krádeže identity. Na krku má tiež obvinenia z toho, že v čase, keď ešte televízna spoločnosť fungovala, desiatkam zamestnancov nevyplatila výplaty.
Peter McDonnell, synovec podvodníčky, pracoval desať rokov ako viceprezident spoločnosti Bellum, píše Mail Online. V roku 2017 pre médiá uviedol, že o bankovom podvode nevedel a že aj on odchádzal z firmy s tým, že mu dlhovala 10 000 dolárov. Koncom roka 2018 bol na Mary vydaný zatykač, no odvtedy sa ju nedarí dostať za mreže.
