Ďalšia hanba pre SNG: Predražená výstava zrejme nebude, galéria však môže prísť o peniaze

Najdrahšia výstava v histórii Slovenskej národnej galérie (SNG) za takmer 300-tisíc eur sa napokon nemá uskutočniť. Pre interez to uviedla kurátorka Galérie hlavného mesta Praha (GHMP) Helena Musilová.

Miloš Harajda zo spoločnosti Milosh Ltd., ktorá má podľa zmluvy zabezpečiť zorganizovanie výstavy „Bruce Weber: My Education“, mal o tom informovať priamo GHMP. „O tom, že výstava nebude, vieme od pondelka (19. mája, pozn. red.),“ povedala nám Helena Musilová. Informácie nám potvrdil ešte jeden zdroj z prostredia Slovenskej národnej galérie. Podobné informácie má aj Denník N, ktorý ich pred niekoľkými minútami zverejnil.

Bez priamej odpovede

Interez viackrát kontaktoval Miloša Harajdu, ktorý sa k otázkam, či bola výstava skutočne zrušená a z ktorej strany došlo k tomuto rozhodnutiu, nevyjadril.

„Aktuálne so SNG riešime ďalšie strategické kroky ohľadom plánovanej výstavy Bruca Webera, ktorej prípravy účelovo paralyzovali výroky Galérie Hlavného mesta Prahy. Oficiálny status k projektu zverejní Slovenská národná galéria a ja ako producent budem k dispozícii na prípadné doplnenie stanoviska,“ napísal nám konateľ spoločnosti Milosh Ltd.

S otázkami sme sa 21. mája obrátili aj na národnú galériu. Telefonicky sme sa vo štvrtok 22. mája spojili s generálnym riaditeľom Jurajom Králikom, ktorý uviedol, že aktuálne nemá čas a telefonát ukončil. SNG sme opätovne kontaktovali prostredníctvom emailov. Do vydania článku sme stanovisko nedostali.

„Je to neštandardný postup. My sme mali politiku nastavenú tak, že treba odpovedať na všetko, aj na nepríjemné otázky,“ skonštatovala Bohdana Hromádková, ktorá mala v minulosti v SNG na starosti úsek marketingu.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Stanovisko GHMP

Miloš Harajda tvrdí, že prípravy výstavy „Bruce Weber: My Education“ boli účelovo paralyzované pražskou galériou. Tá po tom, ako sa v CRZ objavila dohoda medzi SNG a Milosh Ltd., zverejnila na svojej oficiálnej stránke stanovisko, v ktorom upozorňuje na to, že podpis zmluvy prebehol bez jej vedomia a súhlasu.

Z dokumentu pritom vyplýva, že výstava nielenže nesie rovnaký názov ako tá v GHMP, má, respektíve mala sa predviesť aj s rovnakou štruktúrou, na ktorej má galéria hlavného mesta Českej republiky ideový i kurátorský podiel.

„Podpísaná zmluva o výstave Brucea Webera v SNG bola pre celú GHMP prekvapením. Od začiatku príprav pražského projektu sme, samozrejme, zvažovali reprízy, ale aspoň z našej strany sme predpokladali, že ich budeme riešiť spoločne – teda autor sám, GHMP aj Milosh Ltd. Teraz nám ide predovšetkým o to, aby sme sa dištancovali od akejkoľvek možnej spolupráce s novým vedením SNG, ktoré vymenovala pani ministerka kultúry Šimkovičová,“ uviedla už skôr pre interez kurátorka Helena Musilová spoločne s riaditeľkou GHMP Magdalenou Juříkovou.

Konateľ Milosh Ltd. však tvrdil, že názov výstavy vedeniu GHMP navrhol samotný autor a kurátorka aj riaditeľka ho prijali. Dodal, že zmluva s pražskou galériou ho nezaväzovala k tomu, aby vedenie galérie informoval o ďalších plánoch s výstavou. Vyhlásenie, že k dohode medzi SNG a ním došlo bez súhlasu vedenia GHMP, označil za zavádzajúce a „galérii poslúžilo ako mediálna senzácia“. Pražská galéria podľa neho nemá na „Bruce Weber: My Education“ žiaden právny nárok.

Klauzula o nevrátení peňazí

Za organizáciu krátkodobej výstavy, ktorá bola naplánovaná na obdobie od septembra 2025 do januára 2026, mala podľa zmluvy spoločnosť Milosh Ltd. zarobiť 285-tisíc eur. Podľa dokumentu podpísaného medzi SNG a Milosh Ltd. má táto suma pokryť „Loan Fee“. Galéria teda mala zaplatiť historickú sumu len za rezerváciu a poskytnutie jednotlivých diel umelca Brucea Webera.

„SNG sa zaväzuje uhradiť Milosh poplatok 285 000 EUR za rezerváciu a poskytnutie jednotlivých umeleckých diel (ďalej aj „Loan Fee“) a to do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet určený Milosh uvedený v záhlaví tejto zmluvy, v opačnom prípade je Milosh oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy,“ uvádza sa v zmluve. Tá bola podľa Centrálneho registra zmlúv (CRZ) uzatvorená 25. apríla 2024.

V článku V. pod hlavičkou „Finančné dojednania“ sa ďalej uvádza, že sa zmluvné strany „výslovne dohodli, že poplatok vo výške Loan Fee uvedený v tomto odseku zmluvy je nevratný“.

Podľa tejto klauzuly by to znamenalo, že v prípade, ak skutočne dôjde k zrušeniu výstavy, spoločnosť Milosh Ltd. si Loan Fee vo výške 285-tisíc nechá. Aj v tomto prípade sme sa obrátili na SNG i pána Harajdu. Oficiálne stanovisko k tomu, čo sa s uvedenou sumou skutočne stane, ak nebude výstava dodaná, prípadne zrušená zo strany národnej galérie, sa nám nepodarilo získať.

Podľa zmluvy uverejnenej v českom registri zmlúv, investovala pražská galéria do výstavy 900-tisíc Kč, čo je v prepočte necelých 37-tisíc eur. Ostatné náklady boli hradené spoločnosťou Milosh Ltd.

O čo ide?

Ministerstvo kultúry SR a SNG sa dohodli na poskytovaní finančných príspevkov na nasledujúce roky. V CRZ zverejnili dodatok ku kontraktu, v ktorom je vyčlenená suma 285-tisíc eur na výstavu Maxa Webera. Tá sa má uskutočniť ešte v roku 2025. 30. apríla sa v CRZ skutočne objavila zmluva na 285-tisíc eur.

Nový generálny riaditeľ SNG Juraj Králik podpísal spoluprácu so spoločnosťou Milosh Ltd., ktorá má zabezpečiť zorganizovanie výstavy, na ktorej majú byť vystavené fotografie Brucea Webera. Ide o iného umelca než toho, ktorý bol spomenutý v dodatku.

Podľa zmluvy má byť „Bruce Weber: My Education“ otvorená na jeseň a končiť by mala v januári 2026. Ide teda o krátkodobú výstavu, a tie podľa bývalej riaditeľky úseku správy zbierok a fondov Slovenskej národnej galérie Márie Bohumelovej zvyčajne stoja maximálne 60-tisíc eur, a to vrátane kompletnej inštalácie.

Miloš Harajda v minulosti pre interez vysvetlil, že suma bola vyčíslená na základe finančného vkladu jeho spoločnosti, ktorý do výstavy kontinuálne investoval od roku 2019.

SNG sa zmluvou, na základe ktorej si galéria vypožičiava diela umelca od spoločnosti Milosh Ltd. v hodnote trojizbového bytu v Petržalke, zaviazala uhradiť všetky preukázateľné a reálne vynaložené produkčné náklady súvisiace s prípravou a realizáciou výstavy, a to vrátane reálne vynaložených nákladov na architekta výstavy, kurátora, stavbu, printy či marketingovú kampaň.

Obvinený zo sexuálneho obťažovania

Max Weber z dodatku medzi MK SR a SNG by mal byť umelcom americko-židovského pôvodu a prvým kubistickým maliarom v Amerike. Jeho štýl tvorby bol ovplyvnený Picassom a zomrel v roku 1961.

Bruce Weber, ktorého výstava sa mala v SNG objaviť a mala sa stať historicky najdrahšou výstavou súčasného umenia, je americký fotograf. Vo svojej tvorbe zobrazuje mužskú sexualitu a výrazne ovplyvnil vnímanie LGBTIQ+ tém.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Bruce Weber (@bruce_weber)

Jeho kariéru však poznačili početné škandály, v roku 2017 sa začali objavovať obvinenia zo sexuálneho obťažovania, o ktorých prehovorilo viac ako 20 modelov. Weber ich slová poprel a označil za nepravdivé, niektoré kauzy sa však dostali až pred súd. Skončili mimosúdnym vyrovnaním.