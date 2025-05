Do SNG mieri najdrahšia výstava v histórii. Stáť bude takmer 300-tisíc eur, pražská galéria za tú istú zaplatila zlomok ceny

Ministerstvo kultúry SR a Slovenská národná galéria (SNG) sa dohodli na poskytovaní finančných príspevkov na nasledujúce roky. V Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zverejnili dodatok ku kontraktu, v ktorom je vyčlenená suma 285-tisíc eur na výstavu Maxa Webera. Tá sa má uskutočniť ešte v roku 2025. Pred niekoľkými dňami sa v CRZ skutočne objavila zmluva na 285-tisíc eur.

Nový riaditeľ SNG Juraj Králik podpísal spoluprácu so spoločnosťou Milosh Ltd., ktorá má zabezpečiť zorganizovanie výstavy „Bruce Weber: My Education“. Ide však o iného umelca, než toho, ktorý bol spomenutý v dodatku.

Kontrakt, ku ktorému bol dodatok vystavený, uzatvoril ešte bývalý poverený riaditeľ Jaroslav Niňaj. Juraj Králik v koncepcii, s ktorou dvakrát vyhral výberové konanie do SNG, však spomína Brucea Webera.

„Pripraviť atraktívne výstavy, ktoré je možné realizovať takmer okamžite, a pritiahnuť pozornosť aj návštevníkov, ktorí nie sú pravidelnými frekventantmi galerijných počinov. Uvažujeme o výstave fotografa Bruce Webera,“ píše.

Historická suma

Podľa zmluvy medzi národnou galériou a spoločnosťou Milosh Ltd. má byť výstava s fotografiami Brucea Webera otvorená na jeseň. Konať by sa mala v období od septembra 2025 do januára 2026. Ide teda o krátkodobú výstavu, a tie podľa bývalej riaditeľky úseku správy zbierok a fondov Slovenskej národnej galérie Márie Bohumelovej zvyčajne stoja maximálne 60-tisíc eur, a to vrátane kompletnej inštalácie.

SNG s podpisom Juraja Králika však pristúpila v čase konsolidácie na organizáciu výstavy, za ktorú Milosh Ltd. dostane 285-tisíc eur. Ako pre interez uviedol producent výstavy Miloš Harajda, suma je vyčíslená na základe finančného vkladu jeho spoločnosti, ktorý bol do výstavy investovaný kontinuálne od roku 2019. Podľa dokumentu v CRZ, má pritom pokryť len „Loan Fee“. Galéria teda zaplatí za rezerváciu a poskytnutie jednotlivých umeleckých diel historickú sumu.

SNG sa zároveň zmluvou zaväzuje uhradiť všetky preukázateľné a reálne vynaložené produkčné náklady súvisiace s prípravou a realizáciou výstavy, a to vrátane reálne vynaložených nákladov na architekta výstavy, kurátora, stavbu, printy či marketingovú kampaň.

Suma 285-tisíc eur zrejme nebude konečná. S otázkami sme sa obrátili na vedenie Slovenskej národnej galérie a generálneho riaditeľa sme požiadali napríklad o vysvetlenie výšky sumy, ktorú má za krátkodobú výstavu spoločnosť Milosh Ltd. od SNG dostať. Do vydania článku sme odpovede nedostali.

