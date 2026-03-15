Ďalší Slovák môže skákať od radosti: V lotérii vyhral 100 000 eur, neuhádol ani jedno číslo

V číselnej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ padla ďalšia hlavná výhra vo výške 100 000 eur. Paradoxne ju získal hráč, ktorý netrafil ani jedno z vyžrebovaných čísel. Stávku uzatvoril v Trenčianskom kraji a za tip zaplatil iba 1,50 eura.
Ako informovala spoločnosť TIPOS, najnovšia výhra padla pri žrebovaní 12. marca 2026. Od začiatku roka tak táto lotéria priniesla už osem výhier vo výške 100 000 eur.
Lotéria VŠETKO ALEBO NIČ sa žrebuje každý deň. V osudí sa nachádza 22 čísel, z ktorých sa pri každom žrebovaní vyberie 11. Hlavnú výhru získajú hráči, ktorí uhádnu všetkých 11 vyžrebovaných čísel. Rovnakú výhru však môžu získať aj tí, ktorí netrafia ani jedno číslo.
Tento rok už padlo osem výhier
Od začiatku roka eviduje lotéria viacero výhier vo výške 100 000 eur. 19. januára 2026 získal hráč hlavnú výhru za to, že neuhádol ani jedno číslo. Rovnaká situácia nastala aj 28. januára 2026. 5. februára 2026 si hráč odniesol 100 000 eur za to, že uhádol všetkých 11 vyžrebovaných čísel.
Už 6. februára 2026 získal ďalší hráč rovnakú výhru vďaka tomu, že netrafil ani jedno číslo. Ďalšia výhra padla 8. februára 2026, keď hráč uhádol všetkých 11 čísel, a 14. februára 2026 si hráč odniesol 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. 26. februára 2026 padla výhra hráčovi, ktorý uhádol všetky vyžrebované čísla.
