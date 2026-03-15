Ďalší Slovák môže skákať od radosti: V lotérii vyhral 100 000 eur, neuhádol ani jedno číslo

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Neuhádol ani jedno číslo, no vyhral 100 000 eur.

V číselnej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ padla ďalšia hlavná výhra vo výške 100 000 eur. Paradoxne ju získal hráč, ktorý netrafil ani jedno z vyžrebovaných čísel. Stávku uzatvoril v Trenčianskom kraji a za tip zaplatil iba 1,50 eura.

Ako informovala spoločnosť TIPOS, najnovšia výhra padla pri žrebovaní 12. marca 2026. Od začiatku roka tak táto lotéria priniesla už osem výhier vo výške 100 000 eur.

Lotéria VŠETKO ALEBO NIČ sa žrebuje každý deň. V osudí sa nachádza 22 čísel, z ktorých sa pri každom žrebovaní vyberie 11. Hlavnú výhru získajú hráči, ktorí uhádnu všetkých 11 vyžrebovaných čísel. Rovnakú výhru však môžu získať aj tí, ktorí netrafia ani jedno číslo.

Tento rok už padlo osem výhier

Od začiatku roka eviduje lotéria viacero výhier vo výške 100 000 eur. 19. januára 2026 získal hráč hlavnú výhru za to, že neuhádol ani jedno číslo. Rovnaká situácia nastala aj 28. januára 2026. 5. februára 2026 si hráč odniesol 100 000 eur za to, že uhádol všetkých 11 vyžrebovaných čísel.

6. februára 2026 získal ďalší hráč rovnakú výhru vďaka tomu, že netrafil ani jedno číslo. Ďalšia výhra padla 8. februára 2026, keď hráč uhádol všetkých 11 čísel, a 14. februára 2026 si hráč odniesol 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. 26. februára 2026 padla výhra hráčovi, ktorý uhádol všetky vyžrebované čísla.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Ľudia tankovali za 1 cent: Chyba zamestnanca na čerpacej stanici spôsobila ošiaľ

Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

