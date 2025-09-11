Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla len na 9 eur

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
V hre JOKER padol ďalší veľký jackpot.

Deväť eur premenil na výhru, ktorá by mnohým zmenila život. Hráč z Bratislavského kraja mal v stredu večer obrovské šťastie a v doplnkovej hre JOKER získal jackpot 195 262,10 eura.

Ide o štvrtý najvyšší jackpot tejto hry v tomto roku a pre šťastného výhercu nezabudnuteľný okamih. O výhre informoval TIPOS na svojom webe.

Výherný tiket z Bratislavského kraja

Hráč si podal tiket do hry LOTO 5 z 35, na ktorom vlastnými číslami vyplnil osem hracích polí. Nezabudol ani na doplnkovú hru JOKER a zvolil si účasť v dvoch žrebovaniach. Za tiket zaplatil 9 eur. Už prvé žrebovanie mu prinieslo úspech.

Ilustračná foto: Pexels

Dňa 10. septembra 2025 padlo šesťčíslie 9, 8, 9, 0, 1 a 9, ktoré sa presne zhodovalo s jeho tiketom. Vďaka tomu sa stal majiteľom výhry, ktorá presiahla hranicu 195-tisíc eur.

Výhra z Bratislavského kraja je štvrtým najvyšším jackpotom v hre JOKER v roku 2025. Celkovo hráči tento rok získali už 12 výhier, ktoré presiahli hranicu 100-tisíc eur.

Ako funguje hra JOKER

JOKER je doplnková hra k lotériám LOTO a LOTO 5 z 35. Funguje ako stávka na šesťčíslie, ktoré je automaticky vygenerované na potvrdení o uzatvorení stávky. Ak sa vyžrebované čísla zhodujú s číslami na potvrdení, hráč získava výhru. Cena doplnkovej hry je 0,50 eura na jedno žrebovanie.

Ako pripomína TIPOS, lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Zároveň apeluje na hráčov: „Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.“

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
