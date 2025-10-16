Ďalší návrh na mimoriadnu schôdzu: PS chce na nej odvolať ministra investícií Samuela Migaľa

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) plánuje vo štvrtok podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý). Na štvrtkovom brífingu to povedal podpredseda strany Michal Truban.
Progresívci vyčítajú Migaľovi slabé čerpanie eurofondov, zmrazenie eurofondov pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. „My sa nemôžeme na toto šafárenie a zlyhávanie na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie len tak ďalej pozerať. Je to príliš veľa peňazí a príliš dôležité projekty, ktoré sú príliš dôležité pre budúcnosť Slovenska. Preto podávame návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa. Očakávame, že k tomu v rozumnom čase, nie teda o rok, prebehne aj riadna rozprava a hlasovania. Očakávame, že minister sa bude zodpovedať Národnej rade SR tak, ako to podľa našej ústavy má byť,“ povedal Truban.
Pomalé čerpanie eurofondov
Poslanec dodal, že Slovensko v súčasnosti čerpá eurofondy tak pomaly, že vyčerpanie celej alokácie by pri súčasnom tempe potrebovalo čas až do roku 2044. Pritom prepadnutie prvých stoviek miliónov eur už hrozí na budúci rok.
Najväčším problémom je pre PS aktuálny nákup IT systémov. Podľa poslanca za PS Jána Hargaša minister Migaľ nakupuje tak, že k zákazke nemá takmer žiadnu dokumentáciu. „Má k tomu pár strán A4, ktoré vyzerá, ako keby ich písala umelá inteligencia. Nemá k tomu žiadne schválenia, obchádza všetky procesy, ktoré by mal on sám v prvom rade dodržiavať, on by mal strážiť, aby sa tieto procesy dodržiavali v celom štáte a on sám prvý ich porušuje,“ uviedol Hargaš.
