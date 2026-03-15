Čo spraví vláda s vysokými cenami benzínu? Na pumpách vraj ešte nie je dosť draho, takéto sú možnosti

Vláda v súčasnosti monitoruje ceny palív a v tejto súvislosti bude zasadať v päťdňových intervaloch. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Opatrenia na zastabilizovanie cien však podľa neho momentálne ešte nie sú potrebné, keďže Slovensko má piate najlacnejšie palivá v rámci Európskej únie.
„Ak to bude aktuálne, budeme sa o tom baviť,“ povedal minister s tým, že v prípade rastu cien môžu byť zavedené cenové stropy alebo znížená spotrebná daň. „To sú legitímne nástroje,“ vyhlásil minister. Na Slovensku však podľa neho zatiaľ cena palív stúpla len o 1,1 percenta, zatiaľ čo v Rakúsku o 17 percent. Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenka Michala Šimečku Slováci dnes tankujú drahšie ako Česi, pričom tí ani nedovážajú ruskú ropu.
V Česku je lacnejšie
„Posledný rok českí motoristi platia v priemere o 10 centov menej ako slovenskí,“ zdôraznil Šimečka. Ropa z Ruska by pritom mala byť lacnejšia o 20 percent oproti rope z iných zdrojov. „Ja sa pýtam, kde je tých 20 percent? Kde sa stratili? To sú milióny eur,“ uviedol Šimečka. Zároveň vyhlásil, že tieto peniaze si zobrali akcionári spoločnosti MOL. „Tým pádom dotujeme maďarský štát, lebo MOL je 100-percentným vlastníkom Slovnaftu,“ dodal Šimečka.
Podobnú rétoriku ako Šutaj Eštok mal aj Andrej Danko. Ak by to bolo potrebné, štát má podľa neho nástroje, aby občanom pomohol, uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike predseda koaličnej SNS.
„Veď sa to zastropuje alebo sa to zadotuje. Štát má svoje nástroje a financie na to, aby to vykryl… Slovensko sa postará o svojich občanov,“ konštatoval Danko. Upozornil, že celý problém vznikol v dôsledku útokov na Irán a následného výrazného rastu cien ropy na svetových trhoch. Túto situáciu Slovensko priamo neovplyvní.
„Musí sa hľadať riešenie a jediným riešením je, že skončí konflikt s Iránom. A keď nie, tak sa dohodne Trump s Putinom a vyriešia to. Pretože ak sa to už dotkne aj amerických občanov, tak Trump to nebude riskovať. A potom my už len dobehneme. My nerozhodujeme o takých veľkých veciach a ak tá svetová cena vyletí, tak to budeme musieť trpieť,“ doplnil Danko.
