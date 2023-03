Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines vzlietlo 8. marca 2014 presne o 0:41 miestneho času z medzinárodného letiska v Kuala Lumpur. O približne 50 minút neskôr prebehol posledný kontakt medzi zemou a strojom, ktorý sa v tej chvíli už nachádzal v letovej výške necelých 11 kilometrov. A od toho momentu sa rieši jedna z najväčších, ak nie najväčšia letecká záhada v histórii.

Denne na našej planéte vzlietne a pristane približne 100-tisíc lietadiel, ktoré až na minimálne výnimky dokážu absolvovať svoj let bezpečne a bez akýchkoľvek komplikácií. História letectva si však pamätá aj tragédie, pri ktorých prišli o život stovky ľudí, respektíve došlo k doteraz nevyriešeným záhadám. Jedna z nich sa udiala aj presne pred deviatimi rokmi, kedy z radarov zmizol let Malaysia Airlines 370 z Kuala Lumpur do Pekingu.

V článku sa dozviete aj: kedy nastali prvé podozrenia;

čo sa dialo po vzlietnutí;

kedy stratili kontakt s lietadlom;

čo sa doteraz vyšetrilo;

aké konšpiračné teórie sprevádzajú zmiznutie.

Kalendár značil sobotu 8. marca a v Kuala Lumpur panovala pokojná a jasná noc. Z miestneho medzinárodného letiska vzlietol Boeing 777-200ER, ktorý prevádzkovala Malaysia Airlines, teda spoločnosť, ktorá má vo svete silnú reputáciu a denne vysiela lety do viac ako 50 destinácií. Aj keď sa lietadlo pred pár mesiacmi opravovalo kvôli poškodenému krídlu, bolo schopné plnej prevádzky, ktorú odobrila aj celková kontrola z februára 2014.

Stroj mal na palube 227 pasažierov, 10 letušiek a dvoch pilotov. Riadenie 74-metrového lietadla mal v tú noc na starosti len 27-ročný prvý dôstojník Fariq Hamid, ktorý pomaly ukončoval svoj výcvik na plnú certifikáciu pilota Boeingu 777. Jeho trénerom bol veliaci pilot, Zaharie Ahmad Shah, ktorý bol vo veku 53 rokov jedným z najvyšších kapitánov v Malaysia Airlines, píše The Atlantic.

Pasažieri, ktorých väčšinu tvorili Číňania, ale aj ľudia z Malajzie, Francúzska, Holandska, Ruska, Iránu či Austrálie, boli usadení a všetko tak bolo pripravené na štart. Lietadlo sa odpichlo od dráhy 41 minút po polnoci a let do hlavného mesta Číny bol naplánovaný približne na 6 hodín. Mal to byť let ako každý iný, zvlášť s tak skúseným pilotom v kokpite, no týmto vzletom sa postupne začala jedna veľká záhada.

Trvalo približne 20 minút a piloti oznámili riadiacej veži, že dosiahli štandardnú letovú výšku 350, teda 10 668 metrov. Tu sa vynára prvý výrazný otáznik, keďže v leteckom priemysle je známe, že vstup do istej výškovej hladiny sa neoznamuje, keďže je to všetko viditeľné na radaroch. Naopak, ohlasuje sa len zmena letovej výšky. To však skúsený pilot ako Zaharie musel určite vedieť.

Vietnamskú vežu už nekontaktovali

Hodinky ukazovali 1:08 a lietadlo práve opúšťalo malajzijské hranice. Nad Juhočínskym morom prebehla ďalšia komunikácia medzi pozemnou kontrolou a pilotmi, pretože Boeing vstupoval do vzdušného priestoru Vietnamu. „Malaysian tri-sedem-nula, kontaktujte Ho Či Minovo mesto jedna-dva-nula-deväť. Dobrú noc,“ Zaharie odpovedal: „Dobrú noc. Malaysian tri-sedem-nula.“