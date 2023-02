Člen strašidelnej sekty hovoril o výhodách kastrácie. Spolu s ďalšími potom spáchal hromadnú samovraždu

Sekta nazývana Heaven’s Gate sa neslávne preslávila hrozivým incidentom v prvej tretine roku 1997. Jej zakladateľmi boli Marshall Applewhite a Bonnie Nettles. Zakladatelia aj stúpenci Nebeskej brány verili, že sa môžu teleportovať na vesmírnu loď. Dodržiavali preto bizarné pravidlá, až napokon spáchali masovú samovraždu v presvedčení, že sa dostanú mimo našu planétu.

Riadli sa bizarnými pravidlami

Ako to už pri väčšine podobných „organizáciách“ býva, aj v tejto museli členovia dodržiavať striktné, no často bizarné pravidlá. Jedno z takýchto pravidiel zakazovalo sex, pričom sa viacerí členovia, vrátane zakladateľa Marshalla Applewhitea, dali vykastrovať. Na Reddite sa v posledných dňoch začalo rozoberať staré video, na ktorom hovorí o kastrácii aj jeden z členov, ktorý si hovoril Trsody, informuje Unilad.

Už z prejavu je vidieť, že člen sekty naozaj verí tomu, čo do neho vtlačili lídri pochybného zoskupenia a kastráciu opisuje veľmi pozitívne – nazýva ju oslobodzujúcim zážitkom. Vo videu hovorí o tom, že je jedným zo „študentov“ (ako z kontextu vyplýva, slovo študent si môžeme voľne preložiť ako „člen sekty“), ktorí tento krok absolvovali a nevie ani popísať, ako slobodne sa vďaka kastrácii cíti.

Kastrácia ako prínos pre vedomie

Ako sa v článku uvádza, členovia sekty vo všeobecnosti verili, že ich fyzická schránka je pre nich len akési jednorazové vozidlo, ktoré raz musia opustiť. Trsody ďalej do kamery povedal, že kastrácia mala obrovský prínos pre jeho vedomie a schopnosť rásť. Jeho vzorom bol práve vodca celého kultu, ktorému sa chcel priblížiť. Vo videu zaznie aj slovné spojenie „next step“, ktoré v slovníku sekty znamenalo masovú samovraždu a člen na videu tento krok vnímal ako „klinickú operáciu.“

Trsody podľa komentárov na divákov pôsobil milo a nevinne, mnoho ľudí v reakcii na video vyjadrilo svoju ľútosť nad stratou ľudského života, ktorý len bezhlavo uveril nesprávnym ľuďom. Iní zase hovorili o tom, že tieto prípady by mali pôsobiť ako odstrašujúce príklady pre každého, kto by sa s podobnými sektami zaplietol. Najviac strašidelné a bizarné je však to, že podľa niektorých sekta stále existuje. Ba čo viac, jej nasledovníci údajne veria, že mŕtvym vrátane Trsodyho sa podarilo na vesmírnu loď teleportovať.

Pri masovej samovražde prišlo o život 39 ľudí

Masová samovražda sa konala postupne a kým prišlo o život všetkých 39 ľudí, prešli tri dni. Spôsob ich smrti bol identický – otrávili sa jablkovým pyré so sedatívami. Keď ho skonzumovali, nasadili si na hlavy igelitové vrecká a udusili sa. Všetci mali obuté totožné topánky značky Nike a boli nájdení oblečení v pohrebných rúchach. Na verejnosť unikli aj fotografie z miesta činu, ktoré pôsobili prinajmenšom strašidelne.