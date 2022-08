Vykastrovali sa a spáchali hromadnú samovraždu: 39 ľudí sa udusilo vrecami na hlavách, našli ich v strašidelnej polohe

Dnes poznáme svedectvá rôznych siekt, pre ktoré bola typická krutosť, vymývanie mozgov či okrádanie o finančné prostriedky. V tomto prípade ale ide nepochybne o jednu z najbizarnejších vôbec. Zakladatelia aj stúpenci Nebeskej brány totiž verili, že sa môžu teleportovať na vesmírnu loď. Dodržiavali preto bizarné pravidlá, až napokon spáchali masovú samovraždu v presvedčení, že sa dostanú mimo našu planétu. Najšialenejšie je, že ich nasledovníci stále veria, že sa im to podarilo a dokonca tvrdia, že sú s nimi v kontakte.

V článku sa dozviete aj: kto bol Marshall Applewhite, vedúci sekty Nebeská brána;

aké bizarné pravidlá dodržiavali;

prečo jej stúpenci uverili, že sa môžu dostať na prichádzajúci vesmírnu loď;

čo si všetci objednali na spoločnú poslednú večeru;

ako spáchali masovú samovraždu;

v akej strašidelnej polohe ich našli mŕtvych.

Dokázali manipulovať ľuďmi a získať si ich na svoju stranu

Hovoríme o sekte nazývanej Heaven’s Gate, ktorá sa neslávne preslávila hrozivým incidentom v prvej tretine roku 1997. Jej zakladateľmi boli Marshall Applewhite a Bonnie Nettles.

Tí využili svoje nepochybne výrazné vodcovské schopnosti a na vysielanie svojej kázne do sveta používali aj internet, čím sa stali vôbec prvou známou americkou sektou, ktorá objavila jeho silu, uvádza časopis Rolling Stone.

Mashall Applewhite sa narodil 17. mája 1931 v americkom Texase. Počas svojej mladosti strávil dva roky v armáde, potom sa stal učiteľom na univerzite, odkiaľ bol ale prepustený po sexuálnom vzťahu so študentom, píše All That’s Interesting. Odjakživa dokázal na svoju stranu pritiahnuť ľudí a svojím spôsobom nimi manipulovať, čo sa neskôr iba potvrdilo.

Mysleli si, že sú vyvolení

S Bonnie Nettles sa zoznámil na psychiatrii, kde pracovala ako zdravotná sestra. Sadli si svojím zmýšľaním a po spoločných rozhovoroch prišli na to, že sú vyvolenými.

Podľa informácií ABC News Applewhitea sužovali depresie a okrem hlasov, ktoré vo svojej hlave počul, mal rôzne apokalyptické vízie. Tieto stavy nepripisoval psychickým chorobám, ale skôr akýmsi hlasom zhora, podľa ktorých sa definoval ako niečo nadľudské.

Tvrdili, že Boh je mimozemšťan

Keďže v sebe obaja pociťovali niečo božské, vytvorili náboženskú skupinu a začali šíriť svoje kázanie. Kult Nebeská brána či Heaven’s Gate bol založený v roku 1975 a prepojil náboženstvo s vierou v mimozemšťanov.

Ako uvádza The Independent, verili, že skutočný Boh je mimozemšťan a vďaka tomu videli svoje vykúpenie v odchode z našej planéty, k čomu im mal pomôcť UFO a jeho príchod sa nezadržateľne blížil. Usporiadali dokonca prednášky, kde hovorili o príchode mimozemšťanov na Zem.

Dal sa vykastrovať a zakázal sex

Nech to znie akokoľvek šialene, v tejto teórii sa niekoľko ľudí predsa len našlo a nebolo ich vôbec málo. Kult dosiahol 200 členov, ktorí museli dodržiavať striktné pravidlá. Zakázané neboli iba cigarety či alkohol, ale aj sex. Že to myslí Applewhite úplne vážne, potvrdil tým, že sa dal vykastrovať. A niekoľko stúpencov ho nasledovalo.

Rio DiAngelo, ktorý bol členom kultu tri roky, neskôr opísal svoj život počas tohto obdobia a spomenul napríklad život v celibáte. Členovia sekty dokonca museli podľa jeho slov prerušiť svoje kontakty s rodinou. DiAngelo v rozhovore pre Newsweek prezradil ďalšie šialené príkazy. Napríklad, že museli celé tri mesiace piť drink pozostávajúci iba z limonády zmiešanej s kajenským korením a javorovým sirupom.

Ak sa chcú zachrániť, musia Zem opustiť

Desať rokov viedla dvojica kult spoločne, no nasledovala smrť Bonnie, po ktorej na to zostal Applewite úplne sám. A to ho nezastavilo, práve naopak. Svojich stúpencov presvedčil o tom, že život na Zemi už čoskoro nebude možný, a preto majú poslednú šancu na to, aby našu planétu opustili.

A malo sa tak stať počas príchodu Halovej-Boppovej kométy. Bola špeciálna v tom, že bola viditeľná voľným ľudským okom celých 19 mesiacov, čím prekonala predchádzajúci rekord, informovala NASA.

Spoločne s jej príchodom sa rozšíril aj hoax o tom, že so sebou privezie vesmírnu loď, na ktorú sa členovia kultu Nebeskej brány plánovali dostať. O svojich plánoch nakrútili videá, ktoré sa dostali do sveta. Boli z toho nadšení a verili, že po spáchaní samovraždy sa ocitnú na jej palube.

Na poslednú večeru si dali morčací koláč a ľadový čaj

V kalendároch sa písal 26. marec 1997, keď Ameriku aj svet zaskočili strašidelné správy. Skupina 39 členov kultu uskutočnila svoj plánovaný koniec a jeho priebeh bol mimoriadne desivý.

Predchádzala mu symbolická posledná večera. Vychutnali si ju v jednej zo siete reštaurácií Marie Callender a desivé bolo, že si všetci objednali identické menu. To pozostávalo z morčacieho koláča, ku ktorému si dali ľadový čaj a ako dezert zas tvarohovo-čučoriedkový koláč.

Dali na hlavy vrecká a udusili sa

Masová samovražda sa konala postupne a kým prišlo o život všetkých 39 ľudí, prešli tri dni. Spôsob ich smrti bol identický. Otrávili sa jablkovým pyré so sedatívami. Podľa iného zdroja ale malo ísť o puding. Keď ho skonzumovali, nasadili si na hlavy igelitové vrecká a udusili sa. Všetci mali obuté totožné topánky značky Nike a boli nájdení oblečení v pohrebných rúchach.

Fotografie z miesta činu, ktoré sa dostali na verejnosť, ľudí poriadne šokovali. Mŕtvi boli na nich umiestnení ležiac na bielych posteliach v čiernom oblečení a prikrytí fialovou prikrývkou, spod ktorej im trčali iba nohy so značkovými topánkami. Ležali v identických polohách, do ktorých ich umiestnili dvaja dobrovoľníci, ktorí sa obetovali a vzdali možnosti dostať sa na mimozemskú loď.

Sekta dnes

Týmto ale činnosť Nebeskej brány podľa dostupných informácií neskončila. V roku 2017 sa britskému bulvárnemu denníku Daily Mail podarilo skontaktovať s dvomi členmi sekty, ktorí v tom čase spravovali doteraz funkčnú webovú stránku.

Tí stále veria, že sa im niekedy podarí stretnúť s 39 mŕtvymi niekde na „novej úrovni“ a dokonca tvrdia, že sú s nimi v kontakte.

Príbeh sekty Nebeská brána ukazuje aj štvordielny dokumentárny seriál Nebeská brána: Sekta s veľkým S (Heaven’s Gate: The Cult of Cults), ktorý nájdete na streamovacej platforme HBO Max.