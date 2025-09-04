Čistky pokračujú: Pavel Sibyla končí v SLC, dostal výpoveď deň po návrate z otcovskej dovolenky

Pavel Sibyla definitívne končí v Slovenskom literárnom centre (SLC), bývalý riaditeľ dostal výpoveď. Informoval o tom v statuse na sociálnej sieti.
„Tesne pred mojím odchodom na otcovskú dovolenku som od vedenia ministerstva kultúry dostal “darček” v podobe odvolania z funkcie. Teraz, prvý deň po návrate z otcovskej, som dostal ďalší v podobe výpovede. Veľmi vzácnej, originálnej výpovede: ústnou formou,“ začína sa predmetný status.
Už nie je vítaný
Bývalý riaditeľ SLC doplnil, že hneď po príchode bol uvedený do kancelárie súčasného povereného riaditeľa Jozefa Ťažkého. Okrem neho tam podľa Sibylových slov boli ďalšie tri zamestnankyne.
„Slovo si zobral riaditeľ a po úvodnej omáčke z neho vypadlo, že v SLC nie som vítaný. A buď uzavrieme dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, alebo dostanem výpoveď,“ uvádza Sibyla dodávajúc, že Ťažkého upozornil, že podľa jeho znalostí mu legálnym spôsobom výpoveď dať nevie, ale že sa v centre „zubami nechtami“ držať nemieni.
Taktiež podľa svojich slov súčasnému riaditeľovi SLC povedal, že skôr, ako by sa vyjadril k návrhu dohody, by chcel vedieť, aká je budúcnosť inštitúcie.
„Mojim predchodcom i mne s kolegami sa niečo podarilo vybudovať, a na ďalšom osude centra mi ďalej záleží,“ vysvetľuje Sibyla.
Česť práci, súdružka
„Odpoveď Ťažkého, ktorý zvykne kolegyne zdraviť “česť práci, súdružka!”, mi veľa optimizmu nedodala… Napríklad pri vyjadreniach povereného riaditeľa, že dnes vlastne v centre ani nevedia, koľko peňazí z rozpočtu už vyčerpali. Nevylúčil, že sa do výberového konania na šéfa SLC prihlási, ale z niektorých jeho slov sa dalo pochopiť, že nie je a zrejme ani nebude autonómnym riaditeľom,“ tvrdí exriaditeľ SLC s tým, že sa rozchádzali s tým, že sa stretnú na ďalší deň (to znamená v utorok 2. septembra, kedy Sibyla vo večerných hodinách predmetný status aj zverejnil – pozn. SITA). Personálnu referentku požiadal, aby mu zaslala znenie dohody, aby nad ňou mohol premýšľať.
„Druhé stretnutie prebiehalo pomerne kultivovane do momentu, kým sa k nemu nepridala akási (novoprijatá) dáma z ekonomického oddelenia. Chvíľu to vyzeralo, že centrum riadi ona, nie pán Ťažký, ale štýlom, akým viedol schôdze parlamentu Jano “Kelňa” Ľupták. Vyhlásila, že dohoda sa dá uzavrieť iba ku dňu, kedy sa obe strany dohody stretnú. Všetkým, vrátane povereného riaditeľa neustále skákala do reči a v jednom momente hodila smerom ku mne nejaké papiere. Povedal som, že si vyprosím, aby tu niekto po mne niečo hádzal, na čo Ťažký papiere vrátil kolegyni a jemne ju zahriakol,“ tvrdí ďalej Sibyla v statuse.
Dodáva, že v určitom momente mu debata bola priam nepríjemná, a tak sa rozhodol odísť, na čo ho ale Ťažký mal zastaviť so slovami „Nikam nepôjdete!”. Sibyla tvrdí, že ho to úprimne rozosmialo. „Deň predtým totiž nabehol do kancelárie kolegyne, s ktorou som bol práve v rozhovore, a začal po mne ziapať, že nech okamžite opustím pracovisko,“ poznamenáva.
Poverenému riaditeľovi SLC odpovedal, že je slobodný človek a odíde odtiaľto, kedy chce. „Dal som debate ešte jednu šancu, ale k ničomu rozumnému neviedla. Ako som zatváral ťažké čalúnené dvere, súdruh po mne zakričal “Máte výpoveď!”,“ píše bývalý riaditeľ centra v statuse.
Podivný spôsob výpovede
Sibyla ďalej uviedol, že popoludní toho dňa zatelefonoval personálnej referentke, „či k niečomu dospeli, keď som ich štyroch zanechal v kancelárii. Referentka mu na to mala odpovedať, že výpoveď, na čo Sibyla zareagoval, že si príde prevziať výpoveď hneď alebo nasledujúci deň.
Na to mu ale referentka mala odpovedať, že nemusí, keďže výpoveď mu bola doručená v predošlý deň a ústne. „Na pár sekúnd som ostal v nemom úžase. Následne som sa, v dobrom, snažil bývalej kolegyni vysvetliť, že výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. A že jej včerajšie čítanie akejsi zápisnice zo stretnutia (ktoré ešte len prebiehalo), ktoré jej ktovie kto pripravoval a celý čas ho nepustila z rúk, sa nedá považovať za doručenie výpovede,“ uviedol bývalý riaditeľ SLC.
Dodal, že s tým nepochodil, referentka mu podľa jeho slov stále opakovala, že na ministerstve im povedali, že výpoveď aj prekážky v práci môžu byť doručené ústne, vraj robí to, čo jej iní povedali. „Stav je teda taký, že po januárovom odvolaní som (včera? dnes?) akože dostal výpoveď, ústnou formou. Neviem k akému dátumu, podľa akého paragrafu, nič, keďže som ju nikdy nevidel v písomnej forme. Z pohľadu súdnej žaloby, ktorú mi neostáva nič iné len podať, je to len dobre. Lebo inovatívna “ústna” forma iba zvyšuje moje šance na úspech. Ale aj tak mi to príde ľúto,“ skonštatoval Sibyla v statuse.
Následne exriaditeľ SLC kritizoval nekompetentnosť súčasného vedenia rôznych kultúrnych inštitúcií, poznamenal, že je iné vidieť to naživo. Spytoval sa, aké výkony od nich možno očakávať, keď „ani len výpoveď nevedia dať poriadne“.
„Smutné je tiež vidieť bývalých kolegov, ktorých strach (či niečo horšie) dovedie k účasti na nedôstojnom správaní tých nad nimi. Niežeby som si pred pár dňami myslel, že to dopadne inak. Ale po tom dvojdňovom festivale buranstva, bez možnosti rozlúčiť sa s kolegami slušne, cítim v ústach pachuť,“ vyjadril sa.
Podotkol ale, že počas posledných mesiacov pod vedením Ťažkého mohli jeho kolegovia bez obmedzení robiť svoju prácu ako doteraz. „Ješitnosť v podobe požiadavky na odstránenie plagátu Kultúrneho štrajku dajme bokom,“ dodal Sibyla. Vyjadril ale obavu z toho, ako dlho tento stav potrvá.
Odvolaný ako riaditeľ
Pavla Sibylu odvolala z pozície riditeľa SLC ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v januári tohto roka, a to bez uvedenia dôvodu. Centrum viedol od novembra 2021, keď uspel vo výberovom konaní. Sibyla sa v čase jeho odvolania chystal na rodičovskú dovolenku, zastupovať ho mal šéfredaktor Knižnej revue a dlhoročný člen tímu SLC Marek Vadas.
Informáciu o odvolaní Sibylu potvrdilo aj Ministerstvo kultúry SR. „V záujme zabezpečenia plynulého chodu organizácie ministerka kultúry rozhodla o vymenovaní nového zastupujúceho štatutára,“ uviedlo vtedy s tým, že zastupujúcim štatutárom bude Gustáv Murín.
Ten ale v tejto pozícii skončil v máji po odovolaní ministerkou. Murínovmu odvolaniu predchádzal incident na knižnom veľtrhu v Prahe aj zverejnenie komunikácie medzi ním a šéfredaktorom českého týždenníka Respekt Erikom Taberym.
Taktiež sa na neho opakovane sťažovali zamestnanci centra. O deň nato 23. mája 2025 vymenovala Šimkovičová za štatutára SLC Branislava Balogha. Ten na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov skončil vo funkcii k 30. júnu. SLC odvtedy dočasne vedie Jozef Ťažký.
Agentúra SITA požiada o stanovisko Slovenské literárne centrum aj Ministerstvo kultúry SR.
Nahlásiť chybu v článku