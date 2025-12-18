Temu, Shein aj AliExpress: Za superlacný čínsky tovar si priplatíme, zasiahne to takmer každú zásielku

Rozhodla sa pritvrdiť a od 1. júla 2026 zavedie colný poplatok vo výške troch eur na malé zásielky s hodnotou do 150 eur. Opatrenie sa dotkne najmä globálnych e-commerce platforiem spájaných s Čínou, ako sú Shein, Temu či AliExpress, ktoré postavili svoj obchodný model na extrémne nízkych cenách a priamom doručovaní k zákazníkom v Európe.
Analytici investičnej platformy XTB upozorňujú, že ide o zásah, ktorý môže zmeniť cenovú dynamiku aj konkurenčné prostredie online obchodu v celej EÚ.
4,6 miliardy nízkohodnotných objednávok za rok
Rozhodnutie prichádza v čase rastúcich obáv Bruselu z nekalej konkurencie, bezpečnosti výrobkov, systematického podhodnocovania zásielok a environmentálnych nákladov spojených s explóziou malých balíkov.
Len v roku 2024 dorazilo do EÚ podľa údajov európskych inštitúcií až 4,6 miliardy nízkohodnotových objednávok, pričom drvivá väčšina pochádzala z Číny. Práve tento objem prinútil úniu konať skôr, než pôvodne plánovala v rámci komplexnej reformy colnej únie.
Nový poplatok má slúžiť ako prechodné riešenie v období, keď sa postupne ruší doterajší režim bezcolného dovozu zásielok do 150 eur, ktoré síce podliehali DPH, no nie clu.
Z pohľadu spotrebiteľov sa najväčšia zmena prejaví pri produktoch s veľmi nízkou jednotkovou cenou. Pevný poplatok tri eurá má totiž relatívne výrazný vplyv práve na lacné oblečenie, drobnú elektroniku či impulzívne nákupy, ktoré tvoria jadro ponuky ázijských platforiem.
„Pri produktoch s nízkou cenou predstavuje pevný poplatok výrazný zásah do konečnej ceny alebo marže,“ upozorňuje analytik XTB João Cruz. Podľa neho sa platformy budú musieť rozhodnúť, či náklad prenesú na zákazníkov, alebo ho čiastočne absorbujú, aby si zachovali konkurencieschopnosť, čo nevyhnutne povedie k tlaku na ich marže.
Zvíťazia predajcovia v Európe
Nové pravidlá zároveň zvyšujú motiváciu presúvať zásoby priamo na územie Európskej únie.
Skladovanie a distribúcia z EÚ umožňuje vyhnúť sa colnému poplatku na jednotlivé zásielky a skrátiť dodacie lehoty, no zároveň si vyžaduje vyšší kapitál, drahšiu logistiku a zložitejšiu prevádzku. Pre globálne platformy to znamená strategickú zmenu, ktorá môže posilniť úlohu európskych logistických centier, ale aj zvýšiť ich fixné náklady.
Zavedenie poplatku zapadá do širšieho trendu sprísňovania regulácie nízkohodnotových dovozov. Spolu s colným opatrením rastie dôraz na bezpečnosť výrobkov, správne označovanie, kontrolu dodávateľských reťazcov a boj proti podvodom. To všetko zvyšuje náklady na dodržiavanie predpisov a posilňuje dohľad nad e-commerce segmentom, ktorý doteraz fungoval v pomerne voľnom režime.
Víťazmi zmien sa môžu stať európski predajcovia a online trhoviská, ktoré už dnes predávajú zo skladov v rámci únie. Keďže zásielky prichádzajúce priamo zo zahraničia budú po novom zaťažené dodatočným nákladom, cenový rozdiel medzi európskym a mimoeurópskym tovarom sa zmenší. To môže priniesť úľavu menším a stredným obchodníkom, najmä v segmente lacných a impulzívnych nákupov, kde doteraz čelili mimoriadne silnej konkurencii.
Zároveň možno očakávať vyšší dopyt po službách európskych logistických a distribučných centier, ak sa veľké platformy rozhodnú presunúť časť svojich operácií bližšie k zákazníkom.
Nahlásiť chybu v článku