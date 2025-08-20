Čierne zlato opäť prúdi na Slovensko: Rusi obnovili dodávky, objem škôd nateraz nie je známy

Foto: X - @Archer83Able/@UKikaski

Roland Brožkovič
TASR
Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti.

V utorok večer začala na Slovensko opäť prúdiť ropa prostredníctvom ropovodu Družba. Štátna spoločnosť Transpetrol eviduje znovuobnovenie dodávok ropy, pričom jej prietok je aktuálne štandardný. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.

„Tok ropy na Slovensko je v súčasnosti štandardný. V priebehu najbližších dní budeme mať jasnejšie informácie o tom, či dôjde k úpravám harmonogramu dodávok na tento mesiac a či bude mať poškodenie infraštruktúry mimo územie Slovenskej republiky dopad na celkový mesačný objem dodávok. Verím však, že vzhľadom na rýchle znovuobnovenie prietoku cez ropovod Družba, bude dopad minimálny,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Druhé poškodenie

Rezort hospodárstva bude najbližšie dni dodávky ropy pozorne monitorovať. Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Šlo už o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, pripomenulo ministerstvo.

Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko.

