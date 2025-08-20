Trump nepošle vojakov na Ukrajinu, udelil však výnimku: Na prvom stretnutí s Putinom a Zelenským sa nezúčastní

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Americký prezident odmieta účasť vojakov v konflikte, no ponúka Ukrajine iné formy pomoci.

Americký prezident Donald Trump v utorok vylúčil vyslanie amerických vojakov na pomoc s presadzovaním možnej mierovej dohody na Ukrajine. Informovala o tom spravodajská televízia CNN, ktorá pripomenula, že Trump pritom ešte v pondelok pripustil, že by o tomto variante mohol uvažovať.

Píše o tom TASR. V utorok Trump uviedol, že súčasťou bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mohla byť letecká podpora USA a nasadenie európskych jednotiek. V rozhovore pre Fox News povedal, že Európania „sú pripravení vyslať vojakov“ a on je „pripravený pomôcť“, a to aj vyslaním leteckej podpory.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina podľa neho nemôže byť v NATO: Podľa Fica existujú dva predpoklady na ukončenie vojny
2.
Putin navrhol, aby sa o konci vojny rokovalo v Moskve. Zelenskyj okamžite reagoval
3.
Trump verí, že Putin chce skončiť vojnu na Ukrajine. Najbližšie týždne budú rozhodujúce
Zobraziť všetky články (1160)

Európa ako prvá línia obrany

Trump zároveň zopakoval, že európske krajiny sú „prvou líniou obrany“ proti ruskej agresii na Ukrajine, a dodal, že USA budú tiež zohrávať úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti regiónu. Aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v utorok na brífingu uviedla, že Trump nateraz „definitívne“ vylúčil iba prítomnosť amerických vojakov v priamo v teréne. Dodala, že existujú aj iné spôsoby, ako zaistiť obranu Ukrajiny.

Biely dom v utorok súčasne odmietol špekulácie, že Trump zmenil svoj postoj k mierovým rokovaniam o Ukrajine pod vplyvom ruského prezidenta Vladimira Putina. Kým ešte pred ich schôdzkou Trump avizoval ako ďalší krok trilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Putinom, po rokovaniach oznámil, že najskôr sa má uskutočniť bilaterálne stretnutie lídrov z Moskvy a Kyjeva.

Rozhovory o bezpečnostných zárukách pokračujú

Hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že Trump hovoril s oboma prezidentmi a obaja vyjadrili ochotu sadnúť si za spoločný stôl. „Náš bezpečnostný tím bude pomáhať obom krajinám s prípravou. Prezident (Trump) vždy zdôrazňoval, že existujú oblasti, ktoré si musia vyriešiť Rusko a Ukrajina medzi sebou. Preto je otvorený ich priamej diplomacii,“ citovala Leavittovú agentúra Reuters.

Foto: SITA

Podľa nemenovaného predstaviteľa rozhovory o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a ich konkrétnej podobe po pondelkových kľúčových rokovaniach v Bielom dome ďalej pokračujú. Zahraniční lídri chcú vedieť, aké zdroje sú USA ochotné poskytnúť, aby po dosiahnutí dohody s Ukrajinou Rusko nemohlo získať čas na opätovné preskupenie svojich armádnych jednotiek a ďalšiu ofenzívu.

Televízia Sky News pripomenula, že Trump bol zvolený za prezidenta USA aj na základe svojho prísľubu, že americkí vojaci sa nebudú zapájať do zahraničných konfliktov. Niektorí členovia jeho administratívy presadzujú aj výrazné zníženie americkej angažovanosti vo vojne na Ukrajine.

Putin a Zelenskyj by sa mali stretnúť bilaterálne

Biely dom plánuje uskutočniť trojstranné stretnutie prezidentov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v Budapešti. Informuje o tom portál Politico s odvolaním na nemenovaný zdroj z Trumpovej vlády a ďalších osôb blízkych vládnym predstaviteľom. Podobnú informáciu v utorok priniesol aj denník Guardian.

Donald Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a začal plánovať jeho stretnutie s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov. Šéf Bieleho domu európskym lídrom povedal, že takýto postup navrhol Putin, cituje agentúra Reuters zdroj z európskej delegácie.

Spor o miesto konania summitu

Tajná služba Spojených štátov (USSS), ktorej úlohou je ochrana najvyšších predstaviteľov krajiny, sa už podľa portálu Politico pripravuje na summit v maďarskom hlavnom meste. Hoci USSS pri organizovaní summitov častokrát pracuje s viacerými alternatívnymi lokalitami, Budapešť sa podľa dvoch zdrojov javí ako prvá voľba Bieleho domu.

Politico v tejto súvislosti pripomína, že maďarský premiér Viktor Orbán je blízkym spojencom prezidenta USA Trumpa. Budapešť by podľa portálu bola pre Ukrajinu nepríjemnou voľbou, pretože summit v hlavnom meste Maďarska by mohol pripomínať Budapeštianske memorandum z roku 1994, v ktorom USA, Británia a Rusko sľúbili, že budú garantovať nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny výmenou za odovzdanie jadrových zbraní na ukrajinskom území.

Foto: SITA/AP

Po začiatku vojny na Ukrajine v roku 2014 sa táto dohoda ukázala ako bezvýznamná, keďže Rusko ako signatár na Ukrajinu zaútočilo a Británia a USA neposkytli Kyjevu dostatočnú podporu na odrazenie ruských útokov.

Ruský prezident Putin podľa AFP Trumpovi povedal, že ako miesto summitu uprednostňuje Moskvu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zas presadzoval Ženevu. Švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis už prisľúbil Putinovi „imunitu“ voči zatykaču, ktorý na ruského prezidenta vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenia z vojnových zločinov. Maďarsko v máji z ICC vystúpilo a šéfovi Kremľa by preto zatknutie nehrozilo ani tam.

Trump: Lepšie bude, ak sa Putin a Zelenskyj stretnú bezo mňa

Americký prezident Donald Trump v noci na stredu naznačil, že sa nezúčastní na pripravovanom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Uviedol to v telefonickom rozhovore s konzervatívnym novinárom Markom Levinom. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Foto: SITA/AP

Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi Putinovi a začal plánovať jeho stretnutie s prezidentom Ukrajiny Zelenským, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov. V stredajšom rozhovore zdôraznil že prvé stretnutie medzi ruským a ukrajinským lídrom by malo byť dvojstranné. „Práve to pripravujú,“ oznámil Trump s odkazom na stretnutie Putina a Zelenského.

„Teraz si myslím, že by bolo lepšie, keby sa stretli bezo mňa, aby sme videli, ako to pôjde,“ konštatoval. Doplnil však, že ak to „bude potrebné“, je pripravený zúčastniť sa na rokovaní. Portál Politico a denník The Guardian v priebehu utorka s odvolaním na svoje zdroje informovali, že trojstranné stretnutie prezidentov by sa mohlo uskutočniť v Budapešti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ako miesto konania summitu navrhol Ženevu.

Trump: Spolieham sa na inštinkty

Levin sa tiež amerického prezidenta spýtal na to, ako vyvažuje záujmy všetkých zúčastnených strán počas aktuálnych rokovaní zameraných na ukončenie vojny. „Je to skôr inštinkt ako proces. Mám inštinkty,“ odvetil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slovák môže skákať ostošesť: V lotérii vyhral zaujímavú sumu peňazí, stávka ho vyšla len…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac