Čiapky sa nám zídu, Slovákov čaká rozprávková noc: Už o pár minút sa rozsneží, napadne niekoľko centimetrov snehu

Sneženiu ešte nie je koniec, práve naopak. Očakávajte ho už dnes vo večerných hodinách. No východ Slovenska bude mať podľa dostupných informácií smolu.
Ako približuje iMeteo, napadnúť môže do päť centimetrov nového snehu. „Sneženie začne okolo 18:00 a pretrvávať by malo až do zajtrajších ranných hodín. Podľa aktuálnej predikcie by malo snežiť predovšetkým v Trenčianskom a v Žilinskom kraji. Snežiť však bude aj na severe Banskobystrického kraja,“ uvádza.
Najbližšiu noc ovplyvní Slovensko nevýrazný podružný studený front, ktorý od západu postúpi do našej oblasti. Miestami prinesie aj sneženie, ktoré však bude väčšinou slabé, spomína TASR.
Predpoveď počasia na nedeľu
Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v Žilinskom kraji. Ojedinele slabé sneženie alebo snehové prehánky. Spočiatku na severe ojedinele tvorba snehových jazykov, informuje TASR.
Najnižšia nočná teplota klesne na -2 až -8, v údoliach ojedinele, najmä na Spiši -8 až -14 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí od -2 až 3, v Žilinskom kraji, na hornom Spiši a Horehroní väčšinou okolo -4 stupňov C.
Očakáva sa aj slabý, miestami, najmä na západe a severe, prevažne juhozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). V noci na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
