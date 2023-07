Sovietov mali špehovať jasnovidci z USA. Kontroverzný projekt „Hviezdna brána“ stál 20 miliónov, vznikol kvôli klebetám

Studená vojna bolo šialené obdobie, počas ktorého sa veľmoci predbiehali prakticky v každej sfére, no predovšetkým v tej vedeckej. Američania a Sovieti boli ochotní míňať ťažké milióny na rozvoj rôznych programov a projektov, ktoré miestami naberali až bizarné parametre. Do tohto súdka patrí aj Projekt Stargate, ktorý financovala CIA a zameraný bol na skúmanie psychických schopností, ktoré by sa dali využiť hlavne v špionážnej sfére.

V článku sa dozviete: ako klebety ovplyvnili CIA pri vzniku projektu;

prečo sa americké tajné služby rozhodli Stargate podporiť;

aké úspechy program dosiahol;

prečo inšpiroval tvorcov Stranger Things.

Projekt iniciovali klebety

V dnešnej dobe si len ťažko vieme predstaviť, že by akákoľvek vláda bolo ochotná vyčleniť nie malý rozpočet na projekt, ktorému chýbajú akékoľvek fyzické základy. Nuž, ako uvádza portál War History Online, v tomto prípade je potrebné uvedomiť si kontext doby. Veľmoci mali tendenciu až šialene nasledovať novinky, ktoré implementoval ich rival a presne takéto počiatky mal aj Projekt Stargate, vo voľnom preklade „Hviezdna brána“.

Na začiatku 70. rokov sa CIA čoraz častejšie dozvedala klebety, podľa ktorých Sovietsky zväz míňa ročne desiatky miliónov rubľov na program zameriavajúci sa na psychokinézu a mimozmysľove vnímanie. Dodnes nie je jasné, či Sovieti v skutočnosti takýto výskum realizovali, nakoľko tieto informácie ani po skončení studenej vojny nekomentovali, no Američanom fámy stačili a projekt rozbehli.

Počiatky Stargate môžeme hľadať v roku 1972 a ako píše Veteranlife, vláda v tej dobe program schválila, pretože má byť nenákladný, pasívny a v prípade úspechu proti nemu neexistuje žiadna obrana. Ešte pod názvom SCANATE začal v uvedenom roku 1972 Stanfordský výskum psychických schopností a jedna z prvých techník mala umožniť špehovanie protivníkov na diaľku pomocou mysle. Medzi prvými testovanými bol aj známy iluzionista Uri Geller.

Započal na základe falošných úspechov

V 70. rokoch sa projekt postupne formoval a jeho základy mu položili, takpovediac, falošné úspechy. Ako sa neskôr ukázalo, viacero testovaných v prvej fáze (vrátane Gellera) boli iba podvodníci, no aj napriek nekonzistentnosti a pochybnostiam kongres program podporoval a v roku 1978 sa presunul do Fort Meade v Marylande. U ľudí sa okrem diaľkového sledovania testovala tiež telekinéza a rôzne ďalšie schopnosti, o ktorých sa verilo, že by nimi mohla ľudská myseľ disponovať.

Lákadlo nástroja, pomocou ktorého by bola armáda a CIA schopné získavať citlivé informácie, lokalizovať nepriateľov či skryté vojenské inštitúcie, bolo obrovské a práve preto vláda program podporovala. Podľa informácií portálu Historical Index mali vedci vo vrcholnej fáze na projekte pracovať s 22 ľuďmi, ktorých schopnosti sa považovali za výnimočné. Na tieto účely fungovalo 14 laboratórií s rozpočtom okolo 20-miliónov amerických dolárov.

Ako informoval portál Independent, v roku 2017 CIA odkryla viac ako 12-miliónov súborov, ktoré sú dodnes zverejnené na internete a popisujú činnosť tohto utajeného programu. Ak by ste si ale mysleli, že Projekt Stargate bol postavený, takpovediac, na vode, mýlili by ste sa. Pri živote ho udržiavalo niekoľko úspechov, ktoré sa postupne odohrali po roku 1979. Ešte v 80. rokoch o tomto projekte verejnosťou kolovali rôzne informácie a špekulácie, no CIA ich vždy poprela.

Úspechy tajného programu Stargate

Azda najväčším úspechom celého programu bol moment, keď v Konžskej demokratickej republike (vtedy známej ako Zair) havarovalo sovietske lietadlo. Podľa portálu War History Online, vtedy Rosemary Smithová dokázala na mape špecifikovať konkrétne miesto, na ktorom sa mal spadnutý stroj nachádzať. Dané lietadlo skutočne pomocou uvedených súradníc americké vojenské služby našli a podarilo sa im z neho získať cenné informácie.