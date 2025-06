Chorvátsko má pre turistov novú atrakciu: Láka na novinku, ktorá mnohých očarí. Plavky pri nej potrebovať nebudete

Na juh mnohí cestujú za morom, no nie každá dovolenka v Chorvátsku sa musí skončiť ležaním na pláži. V Slavónsku, v menej známom regióne ďaleko od pobrežia, spustili projekt, ktorý chce turistov prilákať pokojom, vínom a výhľadmi z vlaku, ktorý sa rozhodne nikam neponáhľa.

Ako informuje portál Croatia Week, práve tam sa miestne úrady rozhodli premeniť slabinu na výhodu. Kým doteraz bola pomalá železničná doprava vnímaná ako prekážka rozvoja, dnes má byť základom novej turistickej identity regiónu.

Vznikla tak netradičná linka, ktorá spája mesto Osijek s obcou Erdut. Vlak ide rýchlosťou približne dvadsať kilometrov za hodinu a počas jazdy ponúka ochutnávky vín, miestnych špecialít a výhľady na krajinu, ktorá si zatiaľ na masový turizmus len zvyká.

Paul Bradbury, britský autor a cestovateľ, ktorý v Chorvátsku dlhodobo pôsobí, absolvoval túto jazdu ako jeden z prvých a označil ju za pravdepodobne najpomalšiu železničnú trať v Európe. Miestni na jeho pozitívnu reakciu rýchlo nadviazali. Z bežnej linky vytvorili zážitkový produkt, ktorý spája nostalgickú jazdu s prezentáciou lokálnej kultúry.

Did you know that one of the slowest trains in Europe operates on the Osijek–Erdut line in Croatia? Yesterday, that very train took on a new identity – as the Slow Wine Train… https://t.co/hNG6EfElQO

— Croatia Week (@CroatiaWeek) May 21, 2025