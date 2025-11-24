Chce, aby ju rodičia ľúbili tak ako ona ich. Nečakané priznanie Táne Pauhofovej o detstve, ktoré mnohých šokuje

Trošku sa rozcítila.

Štart novej tolkšou A SME TU priniesol nielen empatiu a súcit v priamom prenose. Keď jeden z redaktorov na autistickom spektre položil známej herečke úprimnú a zároveň obšírnu otázku, ostala prekvapená a miestami nastalo ticho, pretože hľadala tie správne slová.

Stretlo sa viacero redaktorov s poruchou autistického spektra (PAS), aby vyspovedali známu osobnosť, pričom prvým hosťom bola Táňa Pauhofová. Zaujímavá šou dojíma a nejednému televíznemu divákovi sa zaleskne slza v oku. Ponúka pohľad jedinečných ľudí a ich nefalšovanú úprimnosť. Zároveň ukazuje, že autizmus nie je prekážkou. Títo ľudia sa neboja a na rovinu sa pýtajú otázky, ktoré v médiách bežne nezaznejú, ako píšu Topky.

Na veľa vecí z detstva si nepamätá

Jedného z redaktorov zaujímalo, aké mala herečka detstvo. Zdá sa, že táto otázka Táňu Pauhofovú mierne šokovala a zjavne otvorila staré rany z minulosti. „Musím priznať, že si veľkú časť svojho detstva vlastne nepamätám. A z toho, čo si pamätám, tak som mala veľké šťastie, že som vyrastala v štvorgeneračnom dome, kde som bola ja s mojím bratom, moji rodičia, ocinkovi rodičia, to znamená moja „babča“ a „deduš“ a ešte „babčina“ maminka. To bolo fantastické, že sme boli z pohľadu dieťaťa spolu v dome. Mala som úžasných starých rodičov,“ odhalila herečka.

Vzápätí však priznala niečo, čo nikto nečakal. „Spomínam na svoje detstvo s láskou, ale zároveň, asi tam mohlo byť niečo, prečo si veľa tých vecí nepamätám,“ vyšla s pravdou von. Počas jej rozprávania občas nastalo ticho, akoby nevedela, ako sa vyjadriť a bolo cítiť, že niečo nie je v poriadku.

Čo povedala o svojich najbližších?

