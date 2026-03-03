Charizmatický Ján Koleník prekvapil otvorenosťou: Priznal slabosť aj chvíle, keď je na seba hrdý

Foto: Instagram (jan_kolenik, tvmarkizaofficial)

Frederika Lyžičiar
Na sebe pracuje dodnes.

Ján Koleník patrí k hercom, ktorí si divákov získavajú nielen talentom, ale aj osobnosťou. Úspech však podľa neho neprichádza náhodou – stojí za ním dlhodobá práca na sebe samom.

Ako magazínu Šarm prezradil víťaz Let’s Dance z roku 2022 Ján Koleník, ktorého diváci čoskoro opäť uvidia v ďalšom ročníku Let’s Dance, na sebe pracuje neustále a veľký význam preňho má aj spätná väzba od najbližších. Úprimne hovorí o tom, čo ho v živote formovalo a čo považuje za kľúč k vlastnému rastu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Celoživotná práca na sebe

„Vďaka svojim rodičom skvelú. Dokonca môžem povedať, že ju ešte stále dostávam a som veľmi rád, že to tak je. Som veľmi učenlivý a veľmi pozorný ,počúvač‘ – poslucháč preto, aby som neostal na jednom mieste, ale stále sa zdokonaľoval a cibril v dobrých vlastnostiach. Myslím, že je to celoživotný proces na sebe samom,“ uviedol herec.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)


Z jeho slov je teda jasné, že veľa premýšľa nad sebou aj nad tým, kam sa posúva. Hovorí, že najdôležitejšie je vedieť sa na seba pozrieť s odstupom, a veľkú hodnotu preňho majú aj ľudia okolo neho, ktorí mu dokážu úprimne nastaviť zrkadlo. „A keď dostanete zrkadlo od ľudí, ktorým dôverujete a na ktorých vám záleží, je to najčistejšie zrkadlo. No a vďaka týmto čriepkom dokážeme byť lepšími,“ doplnil.

Úprimnosť s citom

