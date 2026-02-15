Česi opäť vyšli do ulíc: Prezident má podporu v regiónoch, podpisová výzva prekročila 800 tisíc ľudí

Českí občania vyšli v nedeľu opäť do ulíc, aby podporili svojho prezidenta Petra Pavla. Demonštrácie nadviazali na zhromaždenie zo začiatku februára, keď sa na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe zišli desaťtisíce ľudí. TASR o tom píše podľa webu Novinky.cz a portálu iDnes.cz.
Spomínané zhromaždenie sa 1. februára uskutočnilo v reakcii na kauzu týkajúcu sa českého ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku. Podľa Pavla sa ho v snahe dostať ich poslanca Filipa Turka na čelo ministerstva životného prostredia pokúsil Macinka vydierať.
Zapojili sa stovky miest a obcí
„Tu už nejde iba o prezidenta. Ide o nás všetkých. Je čas byť proaktívny. Je čas dať jasne najavo, že nie sme Maďarsko ani Slovensko – a že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchov, extrémistov a hulvátov ukradla budúcnosť našej krajiny,“ napísal na platforme X Mikuláš Minář, predseda spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorý akciu zorganizoval.
Do demonštrácií sa prihlásilo vyše 400 miest a obcí vrátane Plzne, Liberca, Brna a Olomouca. Len v samotnom Libereckom kraji sa k zhromaždeniam pripojilo prilizne 16 samospráv. Podľa Minářa sa ešte nikdy od Nežnej revolúcie nekonali demonštrácie na toľkých miestach naraz. V Prahe sa tentoraz na základe rozhodnutia spolku nedemonštrovalo. Macinka ešte pred demonštráciami uviedol, že akciu vníma ako protest opozície. Podľa jeho slov však tlak nezmení smerovanie súčasnej vlády.
Podpisová výzva a ďalší termín
Spolok zároveň počas demonštrácií zbieral podpisy pre výzvu pod názvom „Stojíme za prezidentom“. Podľa portálu CNN Prima News, ktorý citoval vyhlásenie spolku, ich má už viac než 800-tisíc, a preto Minář oznámil, že ďalšia demonštrácia na Letenskej pláni v Prahe sa uskutoční 21. marca.
Pôvodne však tvrdil, že demonštráciu ohlási až po vyzbieraní jedného milióna podpisov. Letenskú plán sa Česku naposledy podarilo zaplniť v roku 2019, keď ľudia protestovali proti Andrejovi Babišovi, ktorý bol v tom čase tiež premiérom. Spolok vtedy odhadoval účasť na 300 000 ľudí.
