Za plesnivý toast si vypýtali takmer 22 eur: Ak sa chystáte do Prahy, tejto reštaurácii sa vyhnite obrovským oblúkom

V Prahe nájdete množstvo skvelých miest, kde sa môžete dobre najesť. Žiaľ, nájdete tu (ako aj všade inde) aj miesta, ktoré sa snažia z turistov vytiahnuť čo najviac peňazí, avšak za služby, z ktorých sa dvíha žalúdok aj tým odvážnejším. Patrí medzi ne aj Švejk Restaurant.

Plesnivý toast za nemalé peniaze

Dvaja pražskí novinári Janek a Honza, na YouTube známi ako Kluci z Prahy, prostredníctvom videí upozorňujú ľudí na rôzne podvody a nekalé taktiky. Do ich hľadáčika sa dostala aj pražská Švejk Restaurant. Po príchode do reštaurácie je Honza obsluhou upozornený, že platba kartou nie je možná, platiť sa dá len v hotovosti. Z menu si vybral toast za 259 českých korún (v prepočte niečo vyše 10 eur). Už táto samotná suma je vysoká, no vo veľkých mestách plných turistov sa s vyššími cenami tak trochu ráta.

Okrem toastu s listom šalátu, paradajkou a dvoma plátkami šunky si Honza vypýtal aj kapučíno. Z akéhosi dôvodu mu na stole pristál aj košík s nakrájaným chlebom (kto by si objednával nakrájaný chlieb k toastu?). Bizárom bolo tiež to, že sa v reštaurácii platí aj za použitie príboru, ak si teda chcel Honza nožom toast prerezať, nebolo to zadarmo. Po rozrezaní toastu skonštatoval, že zvláštne zapácha. Neskôr sa ukázalo, že chlieb bol tiež plesnivý.

Obsluha Honzovi pri odchode zahlásila, že má zaplatiť 550 českých korún (v prepočte takmer 22 eur). Opakovane si pýtal pokladničný blok, no nedostal ho. Obsluhy sa pýtal, či je suma správna, tá mu začala vysvetľovať, za čo všetko navyše si priplatil, napríklad za chlieb v košíku, ktorý nejedol, za krabičku, v ktorej si odniesol druhú polku toastu, platil 50 českých korún (2 eurá), ale v sume je, zdá sa, aj poplatok za obsluhu.

Najhoršia turistická pasca v Prahe

Pozreli sme sa aj na recenzie na Trip Advisore. V Prahe je viacero podobných podnikov, no všetky majú rovnako smutné hodnotenia. Podnik, ktorý navštívil Honza, má hodnotenie len 1,5 hviezdičky z 5. Jeden zo zákazníkov hodnotí, že stačí, ak si tu človek kýchne a už je to za 50-korunový príplatok. Chceli mu tiež naúčtovať 99 korún (takmer 4 eurá) za maslo, ktoré si nepýtal, pričom predtým zaň chceli 50 korún.

Dodáva, že obsluha si automaticky prirátala 15 % (podľa iných recenzií aj 20%) k sume za služby napriek tomu, že podľa zákazníka to bola najhoršia a najpomalšia obsluha, akú v Prahe zažil. Aj keď teda jedlo hodnotil ako priemerné, finálny zážitok bol definitívne veľmi nepríjemný. Na neetickosť tohto podniku poukazuje viacero recenzií. V jednej z nich sa píše, že sem hostia zašli len na limonádu, napokon však zaplatili pre rôzne zvláštne príplatky dvojnásobok. Obsluha na hostí pôsobila odstrašujúco. Podľa niektorých ide o najhoršiu turistickú pascu, na akú môžete v Prahe natrafiť.