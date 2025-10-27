Černobyľ opäť prekvapil: V zóne, kde sa zastavil čas, sa deje niečo zvláštne. Psy sa tam začali sfarbovať domodra

Obyvatelia okolia Černobyľu zostali prekvapení po tom, ako sa v okolí bývalej jadrovej elektrárne objavila skupina psov so zvláštnym modrým sfarbením srsti. Zábery, ktoré sa na internete okamžite stali virálnymi, ukazujú túlavé psy, ktoré v zakázanej zóne prežívajú celé desaťročia po katastrofe z roku 1986.
Ako informuje portál Daily Star s odvolaním sa na organizáciu Dogs of Chernobyl, pracovníci neziskovej iniciatívy Clean Futures Fund počas pravidelnej misie v oblasti objavili troch psov, ktorých srsť mala nápadne modrastý odtieň. Príspevok, ktorý zverejnili na sociálnych sieťach, si pozreli stovky ľudí.
Zvieratá s modrou srsťou zaskočili aj odborníkov
Na zázname je vidieť psa s takmer celkom modrou srsťou, ktorý sa pohybuje medzi inými psami s prirodzeným sfarbením. Ďalšie dve zvieratá, každé iného plemena, mali podobný odtieň. Dobrovoľníci z organizácie zatiaľ netušia, čo spôsobilo túto zmenu.
„Sme priamo v teréne, odchytávame psy kvôli sterilizácii a natrafili sme na troch, ktoré boli úplne modré. Miestni sa nás pýtajú, prečo, pretože minulý týždeň takéto ešte neboli,“ uviedol hovorca tímu. Podľa ich slov sa psy pravdepodobne dostali do kontaktu s nejakou chemickou látkou. „Vyzerajú aktívne a zdravé, no zatiaľ sa nám ich nepodarilo odchytiť,“ dodal.
Starajú sa o potomkov psov, ktoré prežili katastrofu
Program Dogs of Chernobyl vznikol v roku 2017, aby pomáhal potomkom psov, ktorých museli obyvatelia po jadrovej havárii opustiť. Každý rok do oblasti prichádzajú tímy veterinárov a dobrovoľníkov, ktorí psy očkujú, sterilizujú a poskytujú im potravu. Odhaduje sa, že v černobyľskej zóne dnes žije približne 700 psov.
Nahlásiť chybu v článku