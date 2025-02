Černákova snúbenica opäť prehovorila o filmoch MIKI a ČERNÁK: V tomto je bývalý bos v realite iný, opísala scénu na súde

Ošiaľ okolo filmov MIKI a ČERNÁK stále trvá. Černákova snúbenica už viackrát povedala, aký je jej názor na tieto filmy. Teraz prezradila, ako to malo byť s jednotlivými scénami z filmov v skutočnosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Slovenské filmy MIKI a ČERNÁK rozprávajú o živote bývalého bosa slovenského podsvetia — Mikulášovi Černákovi, ktorý si už viac ako 27 rokov odpykáva doživotný trest vo väznici v Leopoldove.

Snímky sú medzi slovenskými divákmi obrovskými hitmi. MIKI sa s tržbou 3 milióny eur stal najziskovejších slovenských filmom všetkých čias. ČERNÁK len za dva týždne zarobil 2 milióny eur, čo naznačuje, že úspech prvého filmu onedlho pravdepodobne prekoná, ako sme informovali v našom článku.

Černákova snúbenica prezradila, ako to bolo v skutočnosti

Černákova snúbenica Monika Křivová sa na svojom Instagrame už viackrát vyjadrila k filmu MIKI aj ČERNÁK. Ešte v auguste 2023 vo videu na svojom Instagrame povedala, že si film neplánuje pozrieť. Zároveň prezradila, že keby to záležalo na nej a Mikulášovi Černákovi, tak by filmy nikdy nevznikli.

Nedávno sa zas vyjadrila k druhému dielu, na ktorom veľmi ocenila jednu vec: „Oceňujem ale, že je vo filme to, čo som napísala aj v našej knihe — ako všetci páchali trestnú činnosť a Miki si to za nich musel odsedieť, a to iba preto, že ich nechcel zradiť a chránil ich tak, že mlčal a oni to zneužili proti nemu.“

V priebehu minulého týždňa Černákova snúbenica dala možnosť ľuďom položiť jej na Instagrame otázky k filmom MIKI a ČERNÁK. Křivová v príbehu na svojom Instagrame napísala: „Keďže vás zaujíma miera autenticity vo filmoch MIKI a ČERNÁK, tak vám dám možnosť písať mi otázky — píšte konkrétne scény, ktoré vás zaujímajú a ja sa vyjadrím, či je scéna založená na skutočnej udalosti alebo nie.“

Ľudia sa jej napríklad pýtali na scénu z prvého dielu, kde je ukázané, ako do spálne Černáka a jeho manželky uprostred noci vletel granát, ktorý rozbil okno a poranil jeho manželku. Křivová prezradila, že táto scéna je založená na skutočnej udalosti: „Mikiho mama mi túto príhodu viackrát dopodrobna vyrozprávala, keďže sa to stalo v jej dome v čase, keď bola doma.“

K druhému dielu sa jej ľudia pýtali na scénu zo súdu, kde Černákov komplic Ján Kán tvrdil, že on sa na trestných činoch nijako nepodieľal, dokonca tvrdil, že bol v tom čase na PN, pretože mal zranenú nohu. Křivová túto scénu opäť potvrdila: Miki sa ho vtedy na pojednávaní opýtal, že či nohou strieľal,“ odhalila.

Tiež sa jej pýtali, či je pravda, že Černáka postrelili do stehna, ako to môžeme vidieť vo filme ČERNÁK. Aj túto scénu Křivová potvrdila a tiež prezradila, že Černák bol párkrát jednou nohou na druhom svete a ostali mu aj jazvy.

Toto nie je pravda

Ľudia sa tiež zaujímali o to, aký je podľa jej názoru Černák v skutočnosti, či je taký vážny, ako počas celej dĺžky filmu. Křivová odhalila, že Černák je na verejnosti vážny, ale v súkromí skôr naopak.

Zároveň prezradila, že Černák v skutočnosti nepoužíva toľko vulgarizmov, ako jeho postava vo filmoch: „Scény môžu kopírovať realitu, ale dialógy zrejme nie,“ dodala.