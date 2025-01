Černákova snúbenica prehovorila a jej slová vás možno prekvapia: Prezradila, aký je jej názor na film MIKI

Film o bývalom slovenskom mafiánovi, ktorý si už 27 rokov odpykáva doživotný trest vo väznici v Leopoldove, je hitom už pol roka. Svoj názor na film prezradila aj Černákova snúbenica.

MIKI sa stal najziskovejším slovenským filmom všetkých čias. Film priniesol príbeh o Mikulášovi Černákovi, bývalom mafiánskom bosovi, ktorý bol v 90. rokoch jednou z najobávanejších postáv na Slovensku. Tento kriminálny triler detailne mapuje, ako sa z vodiča autobusu z Telgártu stal kriminálnik.

Film má medzi divákmi obrovský úspech

Film sa stretol s obrovským úspechom nielen na slovenskom trhu, ale aj v zahraničí, predovšetkým v Čechách. Po premiére 15. augusta 2024 sa stal komerčne najúspešnejším slovenským filmom a počas svojej kinovej distribúcie zaznamenal viac ako 400-tisíc divákov, ako píšeme v našom článku.

Zároveň sa podľa FlixPatrolu už tri mesiace drží na popredných priečkach najsledovanejších filmov na Netflixe na Slovensku, kde bol zverejnený 22. novembra 2024.

Pokračovanie filmu s názvom ČERNÁK príde do kín už o pár dní — 30. januára 2025, trailer k druhému dielu si môžete pozrieť v našom článku.

K filmu sa vyjadrila aj Černákova snúbenica

Na Instagrame Černákovej snúbenice Moniky Křivovej sme si všimli, že má medzi uloženými príbehmi aj video z 3. augusta 2024, kde sa vyjadruje k filmu MIKI. Podľa jej slov mala možnosť zúčastniť sa premiéry filmu MIKI, ale túto možnosť nevyužila, pretože by jej scény z filmu nerobili dobre.

„Pokiaľ by to záležalo iba na mne a na Mikim, tak by určite tento film vôbec nevznikol, nakoľko sú tam scény, ktoré by nerobili dobre Mikimu, keďže on sa za svoju temnú minulosť hanbí a bolo by to pre neho veľmi ťažké pozerať sa na tieto skutky, ktoré sa páchali v tých 90. rokoch. Zároveň sú tam scény, ktoré by nerobili dobre ani mne,“ uviedla na svojom Instagrame Monika Křivová.

Ešte koncom minulého roka Černák spolu so svojou snúbenicou napísali knihu s názvom Na lavici obžalovaných, kde hovoria najmä o Černákovom súdnom procese, viac o tejto knihe si môžete prečítať v našom článku.

Křivová vo videu na Instagrame zároveň dodala, že so svojím snúbencom Mikulášom Černákom hľadia iba do budúcnosti, pretože minulosť sa už zmeniť nedá: „Už tie veci, ktoré sa stali, sa, bohužiaľ, neodstanú. Každopádne sa treba z minulosti poučiť, na to je veľmi dobrá. Avšak treba žiť v prítomnosti a v prítomnosti treba pracovať na tom, aby ste mali lepšiu budúcnosť.“