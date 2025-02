Černákova snúbenica prehovorila o filme ČERNÁK: Jednu vec na ňom veľmi vyzdvihla

Tento víkend štartoval v slovenských kinách druhý diel filmu o bývalom mafiánskom bosovi Mikulášovi Černákovi. Svoj názor na film prezradila aj Černákova snúbenica.

ČERNÁK mal premiéru v slovenských kinách len pred pár dňami, no už teraz je obrovským hitom. Kiná sú vypredané, na ČSFD neustále pribúdajú pozitívne recenzie, dokonca ho mnohí označujú za najlepší film tohto roka, aj keď je len február.

K filmu sa vyjadrila aj Černákova snúbenica

Monika Křivová sa na svojom Instagrame zvykne vyjadrovať nielen k svojmu snúbencovi Mikulášovi Černákovi, ale aktuálne aj k filmom MIKI a ČERNÁK. Ešte v auguste 2024 sa vyjadrila k prvému dielu, keď na videu prezradila, že ak by to záležalo od nej a od Černáka, tak by takýto film nikdy nevznikol.

Na jej Instagrame sme si tiež všimli, že včera — 2. februára 2025, sa jej ľudia pýtali, či videla film Černák, alebo či si ho v budúcnosti plánuje pozrieť. Na čo odpovedala, že: „V súčasnosti si ho neplánujem pozrieť. Možno raz sa k tomu odhodlám.“

Vyzdvihla jednu vec

Monika Křivová však pozitívne vyzdvihla jednu vec, ktorá sa jej na filme ČERNÁK páči: „Oceňujem ale, že je v ňom to, čo som napísala aj v našej knihe — ako všetci páchali trestnú činnosť a Miki si to za nich musel odsedieť, a to iba preto, že ich nechcel zradiť a chránil ich tak, že mlčal a oni to zneužili proti nemu,“ napísala na svojom Instagrame.

O novej knihe Moniky Křivovej a Mikuláša Černáka si môžete prečítať v našom článku.

Zároveň ďalej dodala, že Černák už má túto zradu za sebou a nezaoberá sa tým. Avšak jej osobne to prekáža, pretože podľa jej slov takto spravodlivosť nevyzerá.