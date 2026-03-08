Ceny ropy sú najvyššie za posledných 6 rokov. Ak sa situácia zhorší, vláda podľa Takáča prijme opatrenia

Vláda sa bude zaoberať cenami pohonných látok na čerpacích staniciach a v prípade zhoršovania situácie prijme určité rozhodnutia. Povedal to v relácii STVR O päť minút minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru Richard Takáč s tým, že pôjde o podobné rozhodnutia ako v iných krajinách Európskej únie.
Dodal, že aktuálna situácia s pohonnými látkami je spôsobená konfliktom na Blízkom východe, situáciou v Iráne a uzatvorením jednotlivých prieplavov. Takáč tiež pripomenul, že Európska únia sa „ideologisticky odpojila od ropy z Ruskej federácie“ a teraz je odkázaná na jej dovoz z celého sveta.
Návrh na zníženie spotrebných daní
Predseda SaS Branislav Gröhling v súvislosti s pohonnými látkami informoval, že v parlamente je návrh na zníženie spotrebných daní. Jeho prijatie by podľa neho znamenalo, že ceny benzínu a ďalších pohonných látok by išli dolu. „Prevezmite tento návrh, ktorý už teraz je v Národnej rade a poďme ho schváliť. Pán prezident, predpokládam, že ho podpíše veľmi rýchlo. On hovorí, že zastupuje všetkých občanov,“ povedal v STVR Gröhling. Zníženie spotrebných daní sa dá podľa neho schváliť v priebehu jedného dňa a mohlo by platiť už od 1. apríla.
„To je pre vás typické, poviete, znížme dane. Výpadok, možno miliarda. Poviete, znížte dane, ale nepoviete B. To ste presne vy, len čisto populisticky sa snažíte tváriť ako záchrancovia,“ reagoval minister Takáč. Podľa šéfa SaS by štát mohol šetriť napríklad zrušením ministerstva cestovného ruchu a športu.
Ceny ropy vzrástli najviac od jari 2020
Ceny ropy sa v piatok (6. 3.) opäť zvýšili a výrazný nárast zaznamenali aj za celý týždeň. Trh naďalej reagoval na pokračujúci konflikt medzi USA a Iránom, ktorý viedol k narušeniu dodávok ropy z oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesy Brent s dodávkou v máji uzavrela piatkové obchodovanie na úrovni 92,69 USD za barel (80,17 eura), čo predstavuje nárast o 7,28 USD alebo 8,52 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 90,90 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená nárast o 9,98 USD (12,21 %). Za celý týždeň cena ropy WTI vzrástla o 35,63 % a cena Brentu o 27 %, čo sú najvyššie týždenné zisky od jari 2020.
Katarský minister energetiky Saad al-Kaabí pre britský denník Financial Times povedal, že ceny ropy môžu v najbližších týždňoch vystúpiť až na 150 USD za barel, ak tankery nebudú môcť plávať cez Hormuzský prieliv. Takýto vývoj by podľa neho mohol položiť svetové ekonomiky. Prieliv, ktorý je kľúčovou dopravnou trasou vo svetovom obchode s ropu, je v súčasnosti de facto uzavretý. V roku 2025 ním denne prechádzalo približne 13 miliónov barelov, čo predstavovalo približne 30 % surovej ropy prepravovanej po mori.
