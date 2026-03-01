Ceny energií môžu prudko rásť: Hormuzský prieliv je kľúčovou tepnou svetovej ropy, Marek Eštok hovorí o priamom riziku

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Slovensko varuje pred energetickými dôsledkami.

Uzavretie Hormuzského prielivu, spolu s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba, by priamo ohrozilo energetickú bezpečnosť Slovenska. V príspevku na sieti X to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok, ktorý sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ k situácii v Iráne a na Blízkom východe.

Informuje o tom TASR. Eštok podľa svojich slov na zasadnutí zdôraznil, že mier a stabilita na Blízkom východe sú kľúčové. Uviedol zároveň, že SR plne podporuje partnerské krajiny Perzského zálivu, ktoré Irán napadol. „Solidarita je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného návratu občanov Slovenska,“ podotkol.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Konflikt sa rozširuje naprieč Perzským zálivom: Hlásia desiatky mŕtvych aj zasiahnutú štátnu televíziu
2.
Merz očakáva pád režimu v Iráne: Žiada prípravu scenárov s USA a Európou, varuje pred rizikami odvety
3.
Apel na svetových lídrov: Blanár sa postavil proti vojenskej sile, žiada rešpektovanie Charty OSN
Zobraziť všetky články (49)

Strategická tepna svetovej energetiky

Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Jeho blokáda zo strany Iránu by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií.

Iránske revolučné gardy v sobotu po americko-izraelských útokoch na Irán varovali, že plavba cez Hormuzský prieliv je nebezpečná, a preto je pre lode uzavretý. Hoci Irán prieliv zatiaľ oficiálne neuzavrel, plavba cez túto strategickú námornú cestu sa prakticky zastavila.

Mimoriadne rokovanie EÚ

Mimoriadne zasadnutie ministrov krajín EÚ prostredníctvom videokonferencie na nedeľu zvolala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Diskutovať podľa portálu Euronews mali o regionálnych rozmeroch vývoja na Blízkom východe, jeho možných dôsledkoch pre energetické trhy, ako aj o situácii občanov EÚ uviaznutých v Iráne a v širšom regióne.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili aj najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump tvrdí, že pri útoku na Irán zomrelo už 48 iránskych lídrov: „Nikto nemôže uveriť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac