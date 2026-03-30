Dovolenkový raj na zemi zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy s magnitúdou 7,3 pocítili tisíce ľudí

Zemetrasenie s magnitúdou 7,3 zasiahlo v pondelok pobrežie tichomorského ostrovného štátu Vanuatu, informovala americká geologická služba USGS.
Podľa USGS otrasy s epicentrom v hĺbke asi 115,8 kilometra zasiahli oblasť približne 35 kilometrov severovýchodne od mesta Luganville, druhého najväčšieho mesta ostrovného štátu.
Oblasť patrí medzi seizmicky aktívne
Podľa USGS pravdepodobne spôsobilo mierne až stredne silné otrasy na viacerých ostrovoch. Pacifické centrum varovania pred cunami uviedlo, že riziko cunami nehrozí. Podľa predbežného hodnotenia nie je nepravdepodobné, že by otrasy spôsobili obete na životoch alebo výrazné ekonomické škody.
Zemetrasenia sú vo Vanuatu bežné. Tento nízko položený ostrovný štát s 320-tisíc obyvateľmi leží na tzv. Ohnivom kruhu, čo je oblasť s intenzívnou seizmickou aktivitou a viacerými aktívnymi sopkami.
