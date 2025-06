Celý svet myslí na Indiu: Svetoví lídri sa vyjadrili k pádu lietadla, medzi nimi aj kráľ Karol III. či pápež

Britský kráľ Karol III. vyjadril šok zo štvrtkového zrútenia lietadla spoločnosti Air India s 242 pasažiermi v indickom meste Ahmadábád. Haváriu podľa najnovších informácií prežil jeden človek. Kanadský premiér Mark Carney uviedol, že je z tejto tragédie zdrvený. Podobne sa vyjadrili aj ďalší svetoví lídri vrátane prezidentov Francúzska a Ukrajiny i pápeža Leva XIV.

Pri vyšetrovaní budú indickým úradom pomáhať tímy z Británie a USA, informovali agentúry Reuters a AFP, píše TASR. Lietadlo Boeing 787-8 Dreamliner smerujúce na londýnske letisko Gatwick, sa zrútilo krátko po štarte do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadlo na budovu študentského internátu.

Na jeho palube bolo podľa Air India 169 občanov Indie, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí. Stanica Sky News uviedla, že ide o najhoršiu leteckú tragédiu v Indii za posledné desaťročia. „Moja manželka a ja sme šokovaní z tejto strašnej udalosti, ktorá sa dnes ráno stala v Ahmadábáde,“ napísal britský monarcha v príspevku na sieti Instagram. Súčasne uviedol, že sa modlí za obete a vyjadruje čo najhlbšiu sústrasť pozostalým.

„Som zdrvený správou o havárii lietadla spoločnosti Air India smerujúceho do Londýna. V myšlienkach som s blízkymi všetkých na palube,“ napísal Carney na platforme X. Taktiež francúzsky prezident Emmanuel Macron vyslovil sústrasť pozostalým obetí a indickému premiérovi Naréndrovi Módímu, v ktorého rodnom štáte k havárii došlo.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová podľa svojich slov pociťuje „hlboký zármutok“. V mene talianskej vlády a svojom vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí a plnú solidaritu s Indmi v tomto „čase veľkého smútku“. Rovnako sa vyjadrili aj český premiér Petr Fiala a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pápež Lev XIV. vyjadril prostredníctvom vatikánskeho štátneho sekretára Pietra Parolina „úprimnú sústrasť“ tým, ktorí pri nešťastí stratili svojich blízkych.

K tragédií sa vyjadril aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. „S veľkou ľútosťou som prijal správy o tragickej havárii lietadla pri indickom meste Ahmadábád. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym zosnulých a želám skoré uzdravenie všetkým zraneným. Rovnako želám veľa síl záchranným zložkám a dobrovoľníkom, ktorí aktuálne zasahujú na mieste,“ uviedol podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí SR na sieti X.

🇸🇰 Minister J. Blanár: I am profoundly saddened by the news of the tragic plane crash near the Indian city of Ahmedabad. I extend my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims and wish a speedy recovery to all those injured. I also commend the dedication…

— Slovakia MFA 🇸🇰 (@SlovakiaMFA) June 12, 2025