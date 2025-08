Čelia veľkej zmene. Roman Juraško vyšiel s pravdou von, ako jeho deti zvládajú nové prostredie s cudzím jazykom

Pred niekoľkými mesiacmi odštartovali nový život za hranicami Slovenska. A hoci je Rakúsko hneď vedľa, i napriek tomu ide o veľkú zmenu pre zamilovaný pár aj ich deti. Predchádzalo tomu rozhodovanie trvajúce niekoľko rokov, no v čase druhého tehotenstva, to bolo už jasné. Nasledovala kúpa pozemku a stavba vysnívaného domu, ktorá trvala zhruba rok.

Bývalý moderár markizáckeho Telerána Roman Juraško a Diana Hágerová spravili rázny krok, zbalili svoje veci a odišli do susedného Rakúska, ako informovala Markíza. Nemožno však povedať, že by to bola ich vysnívaná krajina.

Túžili po dome

Na tom, kde si vybudujú rodinné zázemie, im až tak nezáležalo, smerodajná bola totiž pre nich iná vec. „V zásade pre nás nebolo dôležité, či Rakúsko, Maďarsko alebo Slovensko. Naše rozhodnutie bolo isté v tom, že chceme dom, pozemok a objektívne, nemohli sme si dovoliť kúpiť pozemok tu v Bratislave. Nemáme na to, realita je taká,“ priznal úprimne Roman Juraško a vzápätí dodal, že sa im náhodou podarilo dostať k príjemnému pozemku v peknom prostredí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Diana Hágerová (@dihager)

„My dvaja sme také dedinské typy, ja som vyrastal na dedine u starých rodičov, to boli najkrajšie roky môjho života. Spomienky na detstvo človeka motivujú k tomu, aby išiel z bytu do domu,“ poznamenal, pričom s ním súhlasila aj Diana, ktorá taktiež zažila bývanie v byte i v dome. Keď moderátorka otehotnela druhýkrát počas kovidu, práve vtedy si uvedomili, že byť zavretí v byte s dvoma deťmi už nebude také vtipné.

Ako sú na tom s nemčinou?