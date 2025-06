Čech ukázal prázdny bazén v Štúrove: Niektorí Slováci stornujú pobyty, takýto je postup. Mnohí sa sem chystajú aj tak

Obľúbené kúpalisko Vadaš v Štúrove čelí náročným chvíľam. Po úmrtí 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil amébou Naegleria fowleri, tu prebieha vyšetrovanie vzoriek vody. V dôsledku toho muselo kúpalisko svoj bazénový areál pre vonkajších hostí uzavrieť. Táto situácia rozdelila Slovákov do dvoch skupín – kým jedna skupina je sklamaná, že musí rušiť svoje dovolenky, ďalšia priznáva, že by sa sem kúpať aj tak nešla.

Všimli sme si, že aktuálna situácia ohľadom kúpaliska Vadaš vyvolala na internete rozruch. Na TikTok-u sme narazili na video od českého návštevníka, ktoré má aktuálne takmer 200-tisíc prehratí. Jeho autor leží na ležadle pri bazéne kúpaliska v Štúrove a pýta sa, čo by sa stalo, ak by do tej vody skočil. „Však tam nikto nevlezie, aby ma zachránil,“ dodal.

Ukázal opáskovaný bazén

Kamerou priblížil aj na bazén, ktorý je opáskovaný, aby do neho nikto nevošiel. V komentároch sa objavili všelijaké reakcie. Ozvali sa aj miestni, ktorí sú z tejto situácie sklamaní, keďže „nič iné v ich meste nie je“, tvrdia. Viacerí napísali, že tam sú aktuálne tiež alebo že sa na dovolenku na Vadaš toto leto chystajú.

„Asi ako keď ideš lyžovať a zatvoria vleky,“ pripomenul iný komentujúci.

Kúpalisko na svojom webe aktuálne uvádza, „že tento a budúci týždeň sú v prevádzke dva bazény (perličkový a sedací bazén), okrem nedele 29.6., keď budú tieto bazény dezinfikované, t.j. v nedeľu 29.6. nebude v prevádzke žiadny bazén.“ To znamená, že hoci sa tu návštevníci nachádzajú, v populárnych bazénoch sa neokúpu.

Niektorí svoje rezervácie rušia, iní nie

Na známom slovenskom fóre sme si všimli viacero diskusií, v ktorých ľudia o tomto kúpalisku debatujú. V niektorých sa opýtali ostatných na rady ohľadom toho, či si tu zrušiť rezervácie na leto. „Ja by som zatiaľ nerušila rezerváciu, počkaj si do oficiálnych výsledkov a potom to bude ľahšie rozhodnutie,“ stojí v jednej z rád.

„Ja som zrušila dnes rezerváciu, ale len skrz to, že deti sú malé „potápniky“ a nonstop sú pod vodou. Minulý rok mi celú dovolenku na Vadaši čisto len skákali do vody a potápali sa,“ ozvala sa aj strana s opačným názorom, ktorá radšej nechce nič riskovať.

Rozprúdila sa aj diskusia ohľadom vrátenia peňazí za rezervácie pri stornovaní. Kúpalisko informovalo, že „mimoriadny stornopoplatok a kompenzácia sa vzťahuje len na noci počas trvania preventívnych opatrení, t.j. kedy je bazénový areál mimo prevádzky a len pre hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach Vadaš, s. r. o. Preventívne opatrenia platia do 3.7. 2025.“

„My sme zrušili rezerváciu a vrátia nám všetky peniaze. Treba napísať žiadosť o storno rezervácie, oni to zaevidujú a do 30 dní by mali vrátiť plnú sumu,“ opísala Slovenka svoju vlastnú skúsenosť s touto situáciou.

Na Vadaš majú mnohí nostalgické spomienky

V ďalšom z fór Slováci prezradili, čo si o štúrovskom kúpalisku a celej tejto situácii myslia. „To kúpalisko som nemala rada, ale nebála by som sa tam kúpať, práveže po takomto „faile“ si na bezpečnosť budú dávať dosť pozor. A to, že je zatvorené, za to si môžu sami,“ stojí v jednom z kritických názorov. „Nešla by som tam s dieťaťom,“ dodal niekto ďalší.

„Je to pekné kúpalisko a mám naň krásne spomienky. Ale posledné roky som sa stadiaľ vrátila buď s nejakou mykózou, infekciou, zápalom očných spojiviek a podobne. A nebola som sama. Stále som tomu dávala šancu, veď pekné spomienky. Ale toto ma dorazilo,“ stojí v inom z množstva komentárov. Niektorí kritizovali aj postoj kúpaliska k aktuálnej situácii.

Druhú stranu však od návštevy kúpaliska ani toto neodradí. „Chystáme sa, keď otvoria a pôjdeme aj budúci rok,“ ozvala sa žena s jasným názorom.

Prebieha vyšetrovanie vzoriek

Ako sme vás informovali, vyšetrovanie vzoriek vody na prítomnosť améby Naegleria fowleri je veľmi dlhý proces, ktorý má svoje špecifiká. Zdôraznila to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Ako vysvetlil mikrobiológ a vedúci sekcie laboratórnych činností Úradu verejného zdravotníctva SR Martin Sojka, na spoľahlivú identifikáciu je potrebné jednotlivé mikroorganizmy vo vzorke postupne oddeliť a získať tzv. čistú kultúru.

To podľa jeho slov môže trvať niekoľko dní, týždňov, ale aj mesiacov. „V súčasnosti pracujeme na 105 rôznych vzorkách z kúpaliska Vadaš. Predbežné výsledky už sme komunikovali predtým, ďalšie podrobnejšie výsledky zatiaľ nemáme,“ uviedol Sojka.

Priblížil, že vzorky sa sledujú na vopred pripravených petriho miskách s agarovou pôdou a kultúrou baktérií, ktorá slúži ako potrava améb. Takto pripravené vzorky sa musia určitý čas kultivovať v termostatoch pri rôznych teplotách, aby sa bunky améb na pôde uchytili a rozmnožili. V prípade týchto organizmov to je podľa jeho slov tri až desať dní, v závislosti od druhu améb.

Po kultivácii sa misky vyhodnocujú na prítomnosť améb mikroskopicky, sleduje sa prítomnosť cýst alebo pohyblivých štádií. Najprv je však potrebné améby oddeliť od ostatných druhov mikroorganizmov, ktoré sa vo vzorkách nachádzajú.