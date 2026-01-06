Čakajú nás extrémne mrazy, časť Európy prikrylo najviac snehu za 10 rokov: Dobre sa pripravte, inak hrozia problémy

Dnešný sviatok Troch kráľov so sebou prináša výrazné ochladenie, teploty na Slovensku môžu klesať až k -10 stupňom Celzia a miestami aj pod túto hranicu, čo výrazne zvyšuje nebezpečenstvo v cestnej premávke. Policajný zbor preto vyzýva vodičov, aby sa na zimné podmienky dôkladne pripravili a zvážili svoje správanie v premávke.
Polícia upozorňuje vodičov
„Na Troch kráľov o krok ďalej neznamená ponáhľať sa, ale myslieť dopredu,“ zdôrazňuje hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Pred jazdou je preto nevyhnutné dôkladne očistiť vozidlo od snehu a ľadu, teda všetky okná, spätné zrkadlá, svetlá aj evidenčné číslo vozidla. Jazda so zlým výhľadom nie je len nebezpečná, ale aj v rozpore so zákonom, upozorňuje polícia.
Odporúča sa vyraziť s dostatočnou časovou rezervou, čo pomáha znižovať stres a zvyšovať bezpečnosť na cestách. Mrazivé dni so sebou často prinášajú zvýšené riziko poľadovice – najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a počas ranných a nočných hodín. Polícia apeluje na vodičov, aby urobili „krok ďalej“ v podobe prispôsobenia rýchlosti jazdy, dodržiavania bezpečných odstupov a plynulosti pohybu.
Tieto opatrenia môžu výrazne znížiť riziko dopravných nehôd. Zodpovedná jazda v zime tiež vyžaduje používanie zimných pneumatík, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie náročných poveternostných podmienok. Okrem toho polícia upozorňuje, aby vodiči nemali v nádrži len minimálnu zásobu paliva. V zimných podmienkach, vrátane elektromobilov, totiž spotreba stúpa; dostatočná rezerva paliva môže byť rozhodujúca pri kolónach, nehodách či nečakaných zdržaniach.
Opatrnosť je na mieste nielen na cestách
Portál iMeteo informuje, že nielen Slovensko, ale aj ďalšie európske štáty sa popasujú s ľadom a so snehom. Dodáva, že ide o rekordnú zimu, aká tu nebola za posledných 10 rokov. V susednom Poľsku padol 10-ročný rekord. V nasledujúcich dňoch možno očakávať ďalšie sneženie.
Buďte ale obozretní. Poisťovne totiž nemusia preplatiť škody spôsobené mrazmi na rodinných domoch, bytoch či rekreačných nehnuteľnostiach, ak majiteľ zanedbal základné preventívne povinnosti. Upozornil na to likvidátor poistných udalostí spoločnosti Granden Dalibor Štofan.
Poisťovne podľa odborníka odmietajú alebo krátia poistné plnenie najmä v prípadoch, keď nehnuteľnosť nebola dostatočne vykurovaná alebo temperovaná, majiteľ ju dlhodobo opustil bez prijatia opatrení, napríklad bez vypustenia vody zo systému, alebo keď bol technický stav objektu dlhodobo nevyhovujúci.
„Hranica medzi náhodnou udalosťou a zodpovednosťou majiteľa spočíva v miere predvídateľnosti a prijatých preventívnych opatrení. Poisťovňa plní, ak bol objekt primerane temperovaný alebo zabezpečený, zariadenia a veci boli udržiavané a vznik škody bol náhly, nečakaný a nevyplýval z dlhodobého zanedbania,“ vysvetlil Štofan.
Poisťovňa tak uzná škodu, ktorá vznikla napríklad v dôsledku extrémneho mrazu pri funkčnom kúrení alebo zlyhania správne zazimovaného zariadenia. Naopak, škody spôsobené otvoreným oknom, poškodeným tesnením či inou nedbanlivosťou poisťovne považujú za zodpovednosť majiteľa.
„Aby mal klient nárok na plnohodnotné plnenie, je potrebné okamžite po vzniku škody urobiť fotografie a videá dokumentujúce stav objektu a škody, informovať poisťovňu bez zbytočného odkladu, zachovať dôkazy a prípadne urobiť preventívne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu,“ doplnil odborník.
Nahlásiť chybu v článku