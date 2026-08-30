Mestskú hromadnú dopravu v Bratislave čakajú zmeny: Posilnia sa linky, pribudnú nové autobusy

DPD Bratislava, električka

Ilustračná foto: TASR – Štefan Puškáš

Zuzana Veslíková
TASR
Pozrite si prehľad zmien.

Cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Bratislave má byť ešte pohodlnejšie. So začiatkom nového školského roka budú prostriedky premávať s hustejšími intervalmi a niektoré linky taktiež čaká posilnenie. Pozrite si prehľad. 

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Dopravný podnik Bratislava (DPB) prináša so začiatkom školského roka viaceré zmeny. Okrem návratu štandardného režimu s hustejšími intervalmi posilní opätovne od 1. septembra spojenie na letisko, na najvyťaženejších trasách skráti intervaly a na ďalšie linky nasadí kĺbové vozidlá s vyššou kapacitou. Obnoví tiež linku 7 v Dúbravke a v Petržalke pribudne nová zastávka Labutia. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.

„Zmeny vychádzajú z reálneho dopytu cestujúcich a majú jeden spoločný cieľ – pohodlnejšie a spoľahlivejšie cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Bratislave,“ skonštatoval Vozár.

Bratislavské letisko
Foto: interez.sk

Spojení na letisko pribudne

V súvislosti s rastúcim dopytom po cestovaní na letisko alebo z neho, ale aj s dopytom obyvateľov Trnávky bude linka 61 premávať v posilnenom intervale. V rannej špičke bude premávať každých päť minút, v popoludňajšej špičke každých šesť minút.

Posilnené budú aj ďalšie linky

Posilnená bude aj linka 70 spájajúca Podunajské Biskupice, Vlčie hrdlo, Autobusovú stanicu a centrum mesta. Ranný interval bude mať skrátený z desiatich na 7,5 minúty, popoludňajší z 15 na desať minút. Počas týždňa, vrátane víkendov, budú zároveň nasadené kapacitné kĺbové autobusy. Počas prázdnin bude mať upravený ranný interval na desať minút.

Posilnené intervaly budú mať aj linky 83 a 84, ktoré budú v rannej špičke premávať v intervale šesť minút a popoludní 7,5 minúty. Touto úpravou ponúknu obe linky spoločne spojenie na trase medzi Dúbravkou, Patrónkou, centrom a Petržalkou každé tri minúty. Pre lepšiu lokálnu obsluhu Dúbravky bude zároveň obnovená linka 27, ktorá bude premávať v 30-minútovom intervale v rannej a popoludňajšej špičke.

Električka v Bratislave
Ilustračná foto: TASR – Štefan Puškáš

Na linkách 91 a 191 pribudne obojsmerne nová zastávka Labutia, ktorá má zlepšiť obsluhu južnej časti Petržalky. Dojazdové spoje týchto liniek z Čunova a Rusoviec, ktoré doteraz končili na Jasovskej ulici, budú po novom pokračovať na zastávku Južné mesto, čím získajú cestujúci viac možností prestupu na električkovú linku 3. Zároveň na linke 98 budú vypravované kĺbové autobusy celý týždeň vrátane víkendov.

V uliciach pribúdajú nové autobusy

Dopravný podnik pokračuje tiež v obnove vozidlového parku, 40 zo 126 nových autobusov je už v uliciach. Nové autobusy jazdia najčastejšie na linkách 21, 25, 29, 31, 32, 37, 39, 50, 63, 70, 78, 96 a 98, od začiatku školského roka budú aj na linkách 26, 68, 83, 84, 90, 91, 93 a 191.

Po dokončení novej trolejbusovej trate v Mlynskej doline sa na linku 33 vrátia kĺbové trolejbusy, upravený bude aj cestovný poriadok.

Sezónna linka 154 bude pre veľký záujem premávať častejšie, a to každých 20 minút. Zlepší tak napojenie Peknej cesty s Horárňou Krasňany. Nové cestovné poriadky budú platiť aj pre linky 50, 65, 67, 78, 80, 87, 98 a 99.

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