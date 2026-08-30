Brusel bude zrejme sklamaný: Islanďania nemajú záujem rokovať o členstve v EÚ, ukázalo nové referendum

Island a Európska únia

Ilustračné foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Účasť dosiahla 82,5 percenta, čo je rekord od roku 2009.

Islanďania nemajú záujem rokovať o členstve v Európskej únii. Potvrdilo to sobotné referendum, ktorého účasť bola najvyššia od parlamentných volieb pred 17 rokmi. Kabinet chce tento názor rešpektovať. 

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Cez 118-tisíc voličov hlasovalo proti

Islanďania v sobotňajšom referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Proti hlasovalo 52,8 percenta voličov a za sa vyslovilo 47,2 %. TASR o tom informuje podľa správy islandského verejnoprávneho rozhlasu a televízie RÚV po spočítaní hlasov zo všetkých volebných obvodov.

V absolútnych číslach to znamená, že proti obnoveniu rokovaní s EÚ sa v referende vyjadrilo 118 040 voličov, kým za bolo 105 399 ľudí. Neplatných hlasov je 1652.

Účasť dosiahla 82,5 percenta, čo je podľa RÚV najviac v prípade akéhokoľvek hlasovania od parlamentných volieb v roku 2009, kedy bola vyššia ako 85 percent.

Vlajka Európskej únie
Ilustračná foto: Unsplash

Bruselu sa to zrejme nebude páčiť

Výsledok bude pre Brusel zrejme sklamaním. Ten bol podľa agentúry AFP zjavne pripravený pristúpiť na kompromisy v sporných otázkach, aby uľahčil vstup Islandu do EÚ.

Krajina s necelými 400-tisíc obyvateľmi požiadala o vstup do Únie po finančnej kríze v roku 2009, ktorá vážne poškodila jej hospodárstvo. Rokovania však boli v roku 2013 pozastavené po nástupe euroskeptickej vlády.

Kabinet prisľúbil, že výsledky referenda bude rešpektovať

V čase rastúceho medzinárodného napätia chcela súčasná islandská vláda na čele so sociálnodemokratickou premiérkou Kristrún Frostadóttir zistiť, či sú Islanďania za prehĺbenie vzťahov s EÚ. Aj keď je referendum z právneho hľadiska nezáväzné, kabinet prisľúbil, že jeho výsledok bude rešpektovať.

Island
Ilustračná foto: Unsplash

Premiérka otvorene podporovala tábor zástancov rokovaní s Bruselom, zároveň však povedala, že „budeme v poriadku aj v prípade, ak zvíťazí ,nie‘.“ Frostadóttir zároveň prisľúbila, že ak Island odmietne obnovenie prístupového procesu, otázka členstva v Únii už počas jej funkčného obdobia, ktoré sa končí v roku 2028, nebude súčasťou politickej agendy.

Vláda tiež uviedla, že v prípade víťazstva tábora odporcov ponechá na parlamente rozhodnutie, či krajina formálne stiahne svoju žiadosť o členstvo v EÚ.

V otázke rybolovu si chcú zachovať kontrolu

Keby zvíťazil tábor zástancov rokovaní, Island by obnovil rokovania s Bruselom vrátane spornej otázky rybolovu. Ten je pilierom hospodárstva a súčasťou národnej identity krajiny. Reykjavík si chce v tejto oblasti zachovať výhradnú kontrolu. Prípadná dohoda o pristúpení by následne musela byť predmetom nového referenda.

Rybársky sektor sa členstvu v EÚ dlhodobo rázne bráni – proti vstupu je až 90 percent spoločností pôsobiacich v tomto odvetví. EÚ sa ich preto pred hlasovaním snažila získať ústretovým prístupom.

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