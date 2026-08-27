Film Myšiak Stuart Little deti milovali: Aha, ako vyzerá brat George, po 24 rokoch sa vracia do Hollywoodu

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Herec Jonathan Lipnicki dokázal, že nezavesil herectvo na klinec a bývalá detská hviezda sa po 24 rokoch objaví v ďalšom veľkom filme.

Myšiak Stuart Little je jedným z tých filmov, ktoré neodmysliteľne patria k spomienkam na detstvo podobne ako Doktor Dolittle alebo Pozri, kto to hovorí. Tieto americké komédie majú jednoducho štýl, ktorý je niečím očarujúci a núti vás až nostalgicky spomínať na tieto príbehy.

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Ak potrebujete film Myšiak Stuart Little pripomenúť, táto komédia vyšla v roku 1999 a hovorí príbeh rodičov, ktorí si chcú v sirotinci adoptovať dieťa, ale zaujme ich sčítaný biely myšiačik Stuart, ktorý ich očarí svojou úprimnosťou. Otca rodiny si zahral Hugh Laurie, ktorého určite poznáte ako legendárneho Dr. Housa.

Myšiak Stuart Little
Foto: MovieStillsDB

Vo filme nechýbal ani starší brat George Little, ktorý sa z brata, ktorý je myš, na začiatku rozhodne netešil. Teraz herec Jonathan Lipnicki dokázal, že nezavesil herectvo na klinec a bývalá detská hviezda sa po 24 rokoch objaví v ďalšom veľkom filme. Doteraz síce v niekoľkých projektoch hral, no nemal tak výrazné roly, ako keď bol dieťa, vysvetlil portál LADBible.

Zahrá si po boku Pattinsona

Predstaviteľ malého Georgea Littleho zažíva nečakaný návrat na veľké plátna, keďže sa Lipnicki po viac ako dvoch dekádach objaví vo veľkej štúdiovej produkcii. V novom pripravovanom filme Primetime si zahrá po boku Roberta Pattinsona. Pre 35-ročného herca ide o najvýznamnejšiu filmovú úlohu od roku 2002, kedy hral vo filme Ako Mike (Like Mike).

Film Primetime sa zameriava na televízneho moderátora Chrisa Hansena a vzostup aj pád jeho kontroverznej relácie To Catch a Predator. Príbeh mapuje nielen úspešné obdobie odhaľovania online predátorov, ale aj najtemnejšie momenty šou, akým bola samovražda Billa Conradta po konfrontácii s tímom SWAT. Popri Pattinsonovi v úlohe Hansena a Anne Faris ako jeho manželky Mary Joan sa vo filme objavia aj Merritt Wever, Skyler Gisondo či Creed Bratton zo seriálu Office. Lipnickeho konkrétna postava zatiaľ zostáva utajená.

Pravda o odchode z Hollywoodu

Lipnicki patril na prelome tisícročí k najznámejším detským tváram. Okrem Myšiaka Stuarta Littleho zažiaril po boku Toma Cruisa vo filme Jerry Maguire či v seriáli Dawsonov svet. Po roku 2002 sa však z veľkých projektov vytratil, čo vyvolalo špekulácie, že s herectvom definitívne skončil.

Tieto fámy sa rozhodol minulý rok vyvrátiť. Pre magazín Variety úprimne priznal, že v dospelom veku čelil dlhým obdobiam bez pozvánok na konkurzy a prechod k dospelému herectvu bol preňho náročný. Otvorene uviedol, že dlho „nebol dobrým hercom“ a musel na sebe tvrdo pracovať. Namiesto hlavných úloh sa preto zameral na produkciu a založil vlastnú spoločnosť.

V roku 2022 v podcaste Christy Carlson Romano (hlas Kim Possible) priznal, že cesta za úspechom nebola jednoduchá: „Myslím si, že je ľahké prísť do podcastu a tváriť sa, že to mám všetko vyriešené. Ale nemám vyriešené takmer nič, musím toho ešte tak veľa vyriešiť. Chcel som odstrániť všetko, čo ma brzdilo, pretože herectvo tak veľmi milujem a viem, že moja kariéra bude na určitom mieste, kde ju chcem mať — chcem sa tam dostať.“

Jerry Maguire
Záber z filmu Jerry Maguire. Foto: MovieStillsDB

Svoju vášeň k profesii potvrdil aj v rozhovore pre E! News, kde vysvetlil, že na herectvo nezanevrel, hoci sa počas strednej školy sústredil aj na iné oblasti života: „Len sa snažím robiť, čo je v mojich silách… Moje sústredenie sa vždy točí okolo toho, aby som bol tým najlepším človekom, akým viem byť, a venoval sa veci, ktorú milujem. Intenzívne som sa v tom vzdelával. Robil som divadlo, robil som veľa filmov, ktoré nikto nikdy nevidel a pravdepodobne ani neuvidí.“

Dnes Lipnicki pôsobí aj ako výkonný producent v spoločnosti Buffalo 8, no film Primetime je preňho oficiálnym návratom medzi hollywoodsku elitu.

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