Rusko odhalilo svoje mrazivé plány: Pripravuje masívny útok typu „oko za oko“

Vladimir Putin

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Zaútočí Rusko na NATO? Fínsky prezident na to má jasný názor.

Rusko hovorí, že pripravuje masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Už mali začať prípravy. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ruské ministerstvo obrany v nedeľu vyhlásilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ide o reakciu typu „oko za oko“ na predchádzajúce údery zo strany Kyjeva, informuje agentúra AFP, píše TASR.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
„Cynický a zbabelý“ ruský útok na nákupné centrum v rodisku Zelenského. Hlásia 14 mŕtvych a 120 zranených
2.
Ukrajina zasiahla ruskú továreň na tuhé palivo do raketometov a leteckých zbraní: Ruské jednotky utrpeli škody
3.
Kyjev podnikol jeden z najväčších úderov od začiatku vojny. Rusko zachytilo 822 dronov, hlásia obete
Zobraziť všetky články (1846)

„Ruské sily začali prípravy na masívne údery proti objektom v ukrajinskom energetickom sektore v odvete za pokračujúce útoky kyjevského režimu na civilnú infraštruktúru a na ruský ropný a energetický komplex,“ uviedol rezort na platforme Telegram.

Vladimir Putin
Ilustračná foto: SITA/AP

Moskva minulú zimu opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, čo malo následky

Počas minuloročnej zimy Moskva opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, čím zdecimovala energetický sektor krajiny a milióny ľudí vystavila mrazu a tme pri teplotách pod nulou. Obe strany už niekoľko mesiacov stupňujú údery na dlhé vzdialenosti. Terčom infraštruktúry sú sklady, podniky, ropné a prístavné zariadenia, ako aj lode, čo vedie k nárastu civilných obetí.

Ruská armáda v nedeľu zároveň tvrdila, že zasiahla závod na výrobu azbestu a cementu v Kyjeve, ktorého sklady boli podľa jej vyjadrenia využívané na uskladnenie výbušnín, ako aj výrobcu dronov a munície.

V sobotu si ruský útok na muničný sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta vyžiadal mohutný výbuch a najmenej 37 mŕtvych. Ukrajina zasa podľa miestnych úradov zaútočila dronmi na ropnú rafinériu na severozápade Ruska, kde spôsobila požiar.

Volodymyr Zelenskyj
Ilustračná foto: SITA/AP

Zaútočilo by Rusko na NATO? Fínsky prezident tomu neverí

Fínsky prezident Alexander Stubb podľa svojich slov neverí, že by Rusko riskovalo útok na členskú krajinu Severoatlantickej aliancie. Pre nemecký denník Bild povedal, že testovať odhodlanie NATO by „nedávalo žiadny zmysel“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Západní predstavitelia upozorňujú na zvyšujúce sa riziko ruských hybridných operácií vrátane kybernetických útokov proti európskym krajinám, ktoré by mohli viesť k priamej konfrontácii s NATO. Nemeckí predstavitelia podľa Reuters uviedli, že podľa ich odhadu by Rusko mohlo byť do roku 2029 schopné zaútočiť na krajinu NATO.

„Ak má niekto takúto krištáľovú guľu, je to skvelé. Ja jednoducho nevidím žiadne dôkazy ani fakty, ktoré by to podporovali,“ povedal Stubb v rozhovore zverejnenom v sobotu. Dodal, že neverí, že by Rusko „niekedy chcelo zaútočiť na NATO – najmocnejšiu alianciu na svete“.

Aliancia však musí byť pripravená na akýkoľvek scenár

Aliancia musí byť podľa fínskeho prezidenta pripravená na akýkoľvek scenár, no podľa svojich slov neverí, že je Moskva v pozícii, aby mohla vstúpiť do vojny s NATO.

Stubb tvrdí, že sila NATO v oblasti konvenčných zbraní, rakiet a jadrových zbraní je príliš veľká na to, aby sa Aliancia stala terčom útoku a jeho tvrdenie podľa neho podporujú aj spravodajské informácie. Nemá podľa neho žiadny zmysel, aby ktorákoľvek mocnosť na svete skúšala odhodlanie NATO.

Rusko sa podľa fínskeho prezidenta snaží prostredníctvom svojej informačnej vojny šíriť paniku v Európe. V súčasnosti však zaznamenáva neudržateľné straty – mesačne prichádza o 30-tisíc – 35-tisíc vojakov, pričom nových vojakov prijíma len okolo 27-tisíc. „Takže majú čoraz menej vojakov v čoraz zložitejšej situácii,“ konštatoval s tým, že si nedokáže predstaviť, že by Rusko „zrazu dokázalo zmobilizovať sily na dvoch frontoch“.

Stubb dodal, že Ukrajina je v súčasnosti v najsilnejšej pozícii ako kedykoľvek predtým počas tejto vojny s Ruskom a je mimoriadne dôležité, aby Európa naďalej podporovala Kyjev.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na párty sa strieľalo a hlásia jednu obeť. Po páchateľovi polícia pátra

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac