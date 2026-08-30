Rusko odhalilo svoje mrazivé plány: Pripravuje masívny útok typu „oko za oko“

Rusko hovorí, že pripravuje masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Už mali začať prípravy.
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Ruské ministerstvo obrany v nedeľu vyhlásilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ide o reakciu typu „oko za oko“ na predchádzajúce údery zo strany Kyjeva, informuje agentúra AFP, píše TASR.
„Ruské sily začali prípravy na masívne údery proti objektom v ukrajinskom energetickom sektore v odvete za pokračujúce útoky kyjevského režimu na civilnú infraštruktúru a na ruský ropný a energetický komplex,“ uviedol rezort na platforme Telegram.
Moskva minulú zimu opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, čo malo následky
Počas minuloročnej zimy Moskva opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, čím zdecimovala energetický sektor krajiny a milióny ľudí vystavila mrazu a tme pri teplotách pod nulou. Obe strany už niekoľko mesiacov stupňujú údery na dlhé vzdialenosti. Terčom infraštruktúry sú sklady, podniky, ropné a prístavné zariadenia, ako aj lode, čo vedie k nárastu civilných obetí.
Ruská armáda v nedeľu zároveň tvrdila, že zasiahla závod na výrobu azbestu a cementu v Kyjeve, ktorého sklady boli podľa jej vyjadrenia využívané na uskladnenie výbušnín, ako aj výrobcu dronov a munície.
V sobotu si ruský útok na muničný sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta vyžiadal mohutný výbuch a najmenej 37 mŕtvych. Ukrajina zasa podľa miestnych úradov zaútočila dronmi na ropnú rafinériu na severozápade Ruska, kde spôsobila požiar.
Zaútočilo by Rusko na NATO? Fínsky prezident tomu neverí
Fínsky prezident Alexander Stubb podľa svojich slov neverí, že by Rusko riskovalo útok na členskú krajinu Severoatlantickej aliancie. Pre nemecký denník Bild povedal, že testovať odhodlanie NATO by „nedávalo žiadny zmysel“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Západní predstavitelia upozorňujú na zvyšujúce sa riziko ruských hybridných operácií vrátane kybernetických útokov proti európskym krajinám, ktoré by mohli viesť k priamej konfrontácii s NATO. Nemeckí predstavitelia podľa Reuters uviedli, že podľa ich odhadu by Rusko mohlo byť do roku 2029 schopné zaútočiť na krajinu NATO.
„Ak má niekto takúto krištáľovú guľu, je to skvelé. Ja jednoducho nevidím žiadne dôkazy ani fakty, ktoré by to podporovali,“ povedal Stubb v rozhovore zverejnenom v sobotu. Dodal, že neverí, že by Rusko „niekedy chcelo zaútočiť na NATO – najmocnejšiu alianciu na svete“.
Aliancia však musí byť pripravená na akýkoľvek scenár
Aliancia musí byť podľa fínskeho prezidenta pripravená na akýkoľvek scenár, no podľa svojich slov neverí, že je Moskva v pozícii, aby mohla vstúpiť do vojny s NATO.
Stubb tvrdí, že sila NATO v oblasti konvenčných zbraní, rakiet a jadrových zbraní je príliš veľká na to, aby sa Aliancia stala terčom útoku a jeho tvrdenie podľa neho podporujú aj spravodajské informácie. Nemá podľa neho žiadny zmysel, aby ktorákoľvek mocnosť na svete skúšala odhodlanie NATO.
Rusko sa podľa fínskeho prezidenta snaží prostredníctvom svojej informačnej vojny šíriť paniku v Európe. V súčasnosti však zaznamenáva neudržateľné straty – mesačne prichádza o 30-tisíc – 35-tisíc vojakov, pričom nových vojakov prijíma len okolo 27-tisíc. „Takže majú čoraz menej vojakov v čoraz zložitejšej situácii,“ konštatoval s tým, že si nedokáže predstaviť, že by Rusko „zrazu dokázalo zmobilizovať sily na dvoch frontoch“.
Stubb dodal, že Ukrajina je v súčasnosti v najsilnejšej pozícii ako kedykoľvek predtým počas tejto vojny s Ruskom a je mimoriadne dôležité, aby Európa naďalej podporovala Kyjev.
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