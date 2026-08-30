Na párty sa strieľalo a hlásia jednu obeť. Po páchateľovi polícia pátra

Na párty vo Švajčiarsku sa v noci strieľalo. Hlásia jednu obeť a ďalšie zranené osoby. Páchateľ je na úteku a polícia po ňom pátra.
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Hlásia jednu obeť a päť zranených
Na rave párty vo švajčiarskom meste Aarau došlo v noci na nedeľu k streľbe. Oznámila to tamojšia polícia, ktorá hlási jednu obeť a päť zranených, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Po páchateľoch, ktorých totožnosť zatiaľ nie je známa, prebieha pátranie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že motív a presné okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe.
Video ukázalo približne 10 výstrelov
Švajčiarska verejnoprávna televízia SRF informovala, že správu o streľbe polícia dostala krátko po 2:30 h.
Video zverejnené švajčiarskym denníkom Blick, ktoré malo byť nakrútené v blízkosti miesta incidentu, zachytáva približne 10 výstrelov.
Polícia pátra po páchateľovi a žiada o pomoc
V čase incidentu sa na dostihovej dráhe v meste konala akcia „Aarau Rave VOL. 7“. Hasičský zbor uzavrel rozsiahlu oblasť. Polícia stále pátra po páchateľovi a žiada všetkých, ktorí majú videá alebo fotografie z udalosti, aby ich kontaktovali, priblížila SRF. Okrem toho zasahujú aj záchranárske zložky.
Aarau, ktoré leží vo švajčiarskom kantóne Aargau, sa nachádza približne 40 kilometrov západne od Zürichu.
Obeťou streľby je 22-ročná žena
Po nočnej streľbe na rave párty vo švajčiarskom meste Aarau zverejnila polícia podrobnosti o obetiach. Dvadsaťdvaročná žena utrpela smrteľné zranenia a zomrela priamo na mieste incidentu.
Ďalší štyria muži a jedna žena vo veku od 24 do 27 rokov utrpeli ľahké až ťažké zranenia. Podľa dostupných informácií pochádzajú všetky obete zo Švajčiarska.
Z Nepálu prichádzajú hrozivé správy aj naďalej
Okrem desivej udalosti vo Švajčiarsku svetom stále rezonuje aj situácia v Nepále. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom, ktorý zasiahol smrtiaci bahenný zosuv, v nedeľu evakuovali do bezpečia. Dôvodom bol vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy, uviedli tamojšie štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Monitorovacie drony nasadené v oblasti zaznamenali v sobotu večer zosuv pôdy na horskom svahu, 2,8 kilometra po prúde od pôvodného hradeného jazera Pchu-že-pchu-čchiang Cangpo,“ uviedla štátna televízia s odkazom na už vypustené jazero, ktoré v predchádzajúcich dňoch ohrozovalo záchranné operácie.
„Zosuv vytvoril novú prírodnú hrádzu a v súčasnosti sa tam formuje nové hradené jazero,“ dodala stanica CCTV s tým, že záchranári operujúci v blízkosti pohraničného uzla Kjirong boli presunutí do bezpečnejších oblastí.
Z katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, uvádza stanica Sky News. V nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť šesťročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín.
Príslušníci nepálskej polície začuli krik malej Manishe Tamangovej a v piatok ju vytiahli živú. Polícia následne zverejnila videozáznam zo samotnej záchrany, ako aj zábery, na ktorých sa policajti o dievča starajú a dávajú jej najesť, dodáva Sky News.
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