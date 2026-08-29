Maďarský Versailles a kúsok raja na zemi: Na jednom z najkrajších miest u susedov ste za hodinu autom

Lillafüred

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Ak sa chystáte do Maďarska, poradíme vám, kam sa oplatí zájsť.

Slovensko je plné krásnych hradov a zámkov, ktoré môžete preskúmať. Ak by ste však chceli zájsť za hranice, mnoho skrytých pokladov nájdete aj v susednom Maďarsku. Pozrite si 5 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť. Bonusové odporúčanie na záver nájdete len na skok od hraníc.

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Ako informuje web Euronews, maďarský vidiek je posiaty hradmi a zámkami, ktoré zaujmú milovníkov histórie, ale aj zaujímavej architektúry. Po stáročia boli dejiskom rozhodujúcich bitiek a kultúrnych križovatiek a mnohé z nich prešli v priebehu rokov dôkladnou rekonštrukciou. Ktoré teda naozaj stoja za to?

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Palác Festetics, Keszthely

Jednopodlažný barokový palác je tretím najväčším v Maďarsku. Má 101 miestností vrátane obrovskej šľachtickej súkromnej knižnice s 86 000 zväzkami. Nachádza sa v záhrade s rozlohou 42 hektárov, v ktorej rastú starobylé stromy, pestré kvetinové záhony, jazierko, ale nechýbajú ani fontány a sochy. Z Bratislavy ste tu autom za približne 2,5 hodiny.

Palác Festetics
Foto: Pexels

Palác Eszterházy, Fertőd

Barokový komplex so 126 izbami si získal prezývku „maďarský Versailles“. Patrí medzi najobľúbenejšie turistické atrakcie v severozápadnej časti Maďarska. Nájdete tu rozsiahlu zbierku obrazov, pozrieť si môžete kaplnku a za zmienku stojí aj 300-hektárová záhrada. Viac ako 20 rokov tu žil aj slávny skladateľ Joseph Haydn. Z Bratislavy sa sem autom dostanete približne za hodinu.

Palác Eszterházy
Foto: Carsten Steger, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hrad Nádasdy, Nádasdladány

Toto sídlo je skutočnou pastvou pre oči. Kombinuje neogotický, ale aj tudorovský štýl. Nájdete tu okrem iného sálu, v ktorej sú vystavené portréty slávnych členov rodu Nádasdyovcov. Patrí medzi najkrajšie galérie rodových portrétov v Maďarsku. Fanúšikov seriálov možno zaujme, že sa tu natáčal seriál Borgiovci. Ak sa sem budete chcieť dostať z Bratislavy, potrvá vám to niečo vyše dvoch hodín.

Hrad Nádasdy
Foto: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Hrad Eger v rovnomennom meste

Hrad v Egeri núka komentované prehliadky, ale aj interaktívne výstavy. Pred časom sme ho navštívili aj my a práve v tom čase sa konala ukážka toho, ako sa kedysi strieľalo z historických zbraní. Z hradieb máte výhľad na Eger ako na dlani.

Výhodou Egeru je, že všetko je tu takpovediac na dosah ruky. Ak chcete vidieť viacero zaujímavostí, všade je možné dostať sa pešo. Tentoraz ide o miesto, ktoré majú bližšie Košičania ako Bratislavčania. Kým z Bratislavy vám cesta potrvá odhadom 4 hodiny, z Košíc ste tu za 2 až 2,5 hodiny.

Eger
Foto: interez.sk

Hrad Szigliget v rovnomennom meste

Ide o jediný hrad v blízkosti jazera Balaton, ktorý je prístupný návštevníkom. Neraz sa mu preto hovorí aj „Balatonský hrad“. Pevnosť kedysi odolávala útokom osmanských vojsk. Dnes umožňuje ľuďom nahliadnuť do histórie, ale aj užiť si krásny výhľad na jazero. Opäť ide o miesto bližšie k Bratislave, ste tu za menej ako 2,5 hodiny.

Hrad Szigliget
Foto: Kontiki, CC BY-SA 2.5 HU, via Wikimedia Commons

Odporúčanie na záver

Hoci nejde o hrad v klasickom ponímaní, ale o palác v podobe hotela, na potulkách po Maďarsku by ste nemali vynechať ani Lillafüred, ktorý si jednoznačne získal naše srdcia. Toto miesto je ako vystrihnuté z rozprávky. Môžete si užiť prechádzku po nádherných záhradách, navštíviť jaskyne, ale aj požičať si čln a člnkovať sa po jazere Hámori.

Kúsok od hotela nájdete dokonca aj vodopády. Palác sa nachádza kúsok od Miškovca, z Košíc ste tu autom už za hodinu a pol. S návštevou neváhajte, my by sme toto miesto pokojne označili za malý kúsok raja na zemi.

Lillafüred
Foto: interez.sk
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