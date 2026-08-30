Okúpete sa tu v horúcej vode, aj keď bude snežiť: U našich susedov sa ukrýva top zimná destinácia

Szechényiho kúpele, Budapešť

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Lonely Planet zaradil medzi najlepšie zimné destinácie pre tento rok aj Budapešť.

S augustom sa pomaly lúčime a mnohí sa vracajú späť do kolobehu školy – či už ako žiaci a študenti alebo rodičia. Ak si opäť najbližšie vydýchnete až v zime, možno vám dodá pokoj myšlienka na zimnú dovolenku. Jeseň zbehne ako voda a s jej plánovaním by ste preto nemali zaháľať. Na inšpiráciu vám prinášame 13 najlepších destinácií na túto zimu, ktoré nájdete roztrúsené po Európe. 

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Prestížny cestovateľský portál Lonely Planet vybral 13 najlepších miest, ktoré v Európe navštíviť počas zimy 2026. Ak by ste skúsili tipovať, niektoré by ste určite trafili, pretože sú medzi nimi aj miesta, ktoré sa tešia popularite medzi Slovákmi.

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Víťazom sa stala Kapadócia

Číslom 1 je podľa Lonely Planet Kapadócia v Turecku, ktorá je preslávená ikonickými letmi teplovzdušnými balónmi, ktoré si môžete užiť aj počas zimy. Návštevníkom však ponúka oveľa viac možností, aké tu zažiť. Ako napríklad labyrintové podzemné mesto Kaymaklı alebo skanzen Göreme, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v krajine. 

Let balónom v Cappadocii
Foto: interez.sk (Jana Petrejová)

Ak vás láka pobyt pri oceáne a surf, vyrazte na Fuerteventuru, ktorú Lonely Planet zaradil na svoje druhé miesto ako najlepší tip na zimný pobyt na pláži. Fuerteventura je jedným z Kanárskych ostrovov a vyzerá ako z inej planéty. Teploty tu aj počas zimných mesiacov presahujú 20 °C, myslite však na to, že od Atlantiku tu môže poriadne fúkať.

Tretie miesto obsadil národný park Eryri, ktorý sa nachádza v severnom Walese. Ak ste fanúšikmi zimnej turistiky, táto destinácia môže byť pre vás tým pravým orechovým. Navyše vyskúšať tu môžete aj adrenalínové atrakcie ako rafting či zipline.

Vo výbere Lonely Planet sa nachádza aj Madeira, ktorá si drží svoje stabilné počasie bez väčších výkyvov počas celého roka, a preto je dokonalým miestom, kam vypadnúť pred zimou. Rovnako ako aj Azorské ostrovy, ktoré pridávame k týmto tipom my. Na Madeire si užijete množstvo prírodných aktivít, turistiku aj cyklistiku.

Madeira v Portugalsku
Foto: Krzysztof Popławski, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Napadlo vám niekedy vyraziť do Grécka mimo hlavnej turistickej sezóny? Podľa Lonely Planet to môže byť dobrý nápad a odporúča vydať sa na ostrov Santorini, ktorý vám v zime poskytne úplne iný zážitok než počas letných mesiacov, kedy je preplnený turistami. V mori sa, samozrejme, neokúpete, no oddýchnete si tu a pravdepodobne za menej peňazí, keďže ceny hotelov v tomto období môžu klesať.

Najbližšia top destinácia sa ukrýva u našich južných susedov

Na 12. mieste sa ocitlo miesto u našich susedov, Budapešť. Lonely Planet vyzdvihuje jej bohatstvo v podobe termálnych prameňov a kúpanie sa v horúcej vode pod holým nebom tu má špeciálne čaro najmä v zime. My sme v tomto období navštívili preslávené Széchenyiho termálne kúpele a tento zážitok stál za to.

Toto je 13 najlepších destinácií v Európe na návštevu počas zimy podľa Lonely Planet:

  1. Kapadócia (Turecko)
  2. Fuerteventura (Kanárske ostrovy)
  3. Eryri (Wales)
  4. Bilbao (Španielsko)
  5. Madeira (Portugalsko)
  6. Azúrové pobrežie (Francúzsko)
  7. Bavorské Alpy (Nemecko)
  8. Santorini (Grécko)
  9. Alentejo (Portugalsko)
  10. Lyon (Francúzsko)
  11. Cinque Terre (Taliansko)
  12. Budapešť (Maďarsko)
  13. Laponsko (Fínsko)
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