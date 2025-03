Budú sa konať ďalšie hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku? Šatan má pre fanúšikov dobré správy

„Nie je zaručené, že majstrovstvá sveta budeme mať, hoci sme zostali ako jediný kandidát.“ Na tlačovej besede v Košiciach to uviedol prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

Zdôraznil, že ide len o začiatok procesu, kde bude potrebné dokladovať pripravenosť krajiny na organizáciu takéhoto podujatia. Slovensko sa pokúša získať organizáciu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2029 a Šatan uviedol, že definitíva by mala padnúť na májovom kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vo švédskom Štokholme počas tohtoročného svetového šampionátu.

Sme na začiatku

Prezident SZĽH predpokladá, že od predstaviteľov IIHF sa dozvedia, čo spĺňa či nespĺňa očakávania, prípadne že Slovensko dostane úlohy, ktoré bude musieť do mája splniť. Šatan rovnako uviedol, že v uplynulých dňoch zástupcovia SZĽH navštívili sídlo IIHF vo švajčiarskom Zürichu, kde odprezentovali momentálny stav. Demonštrovali ako sú pripravení aj to, ako si organizáciu MS v hokeji v roku 2029 predstavujú.

„Dostali sme veľa otázok, veľa rád,“ uviedol Šatan. Avizoval, že so zástupcami IIHF si zväz prejde štadióny a možno i ubytovacie zariadenia. „Zatiaľ nie je jasné, či budeme úspešní. Sme na začiatku,“ dodal. „Sme jediní, ale to neznamená, že to bude pridelené. Musíme splniť štandardy a podmienky,“ zdôraznil. V Košiciach sa v minulosti MS v hokeji konali už dvakrát a to v rokoch 2011 a 2019.

Primátor metropoly východu Jaroslav Polaček (nezávislý) skonštatoval, že mesto má so Slovenským zväzom ľadového hokeja dobré pracovné vzťahy. Dodal, že delegátov IIHF informoval, čo sa v Košiciach od roku 2019 zmenilo, a čo by sa malo zmeniť do roku 2029.

„Hovorili sme o tom, že ubytovacie kapacity v rámci štvor a päťhviezdičkových hotelov budú do roku 2029 zdvojnásobené,“ avizoval primátor s tým, že ide o dobrú správu nielen pre toto podujatie. Poukázal aj na zvyšujúcu sa ponuku leteckých liniek z a do Košíc. „Pripravuje sa Švédsko aj ďalšie destinácie. Verím, že aj vytúžená Bratislava,“ podotkol primátor. Dodal, že diskusia sa týkala aj zaistenia bezpečnosti podujatia, a že rozobrali aj ďalšie dôležité detaily.

Polaček pripomenul, že Steel aréna v Košiciach už prešla prvou fázou obnovy. Rovnako spomenul i nedávne rozhodnutie mestského zastupiteľstva o podpore MS v hokeji. Dodal, že potrebné je vyriešiť napríklad aj dopravu či záchytné parkoviská. Partnerov vyzval na diskusiu i vznesenie požiadaviek.