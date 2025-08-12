Budeme sa variť vo vlastnom pote: Počasie sa poriadne vyhecuje, teploty vystrelia k +34 °C, ochladenie je v nedohľadne

Ilustračná foto: TASR/SITA

Nina Malovcová
Nad Slovenskom sa uzatvorí tropická pasca.

Slovensko čakajú dva slnečné letné dni bez zrážok a s vysokými teplotami. Už v utorok sa ortuť teplomera dostane k 32 °C, v stredu môže byť miestami ešte horúcejšie. Ak plánujete výlet do prírody, návštevu kúpaliska alebo relax na terase, počasie vám bude priať.

Podľa predpovede portálu iMeteo dnešný aj stredajší deň prinesie jasnú oblohu, vysoké teploty a bezvetrie či len mierny vánok. Na svoje si prídu milovníci tepla aj horských túr, keďže v horách bude príjemne a bez búrok.

Slnečný a teplý utorok

Noc z pondelka na utorok prinesie prevažne jasnú oblohu a príjemne chladný vzduch. Najnižšie nočné teploty sa budú pohybovať okolo +9 °C, no v údoliach a na Záhorí, kde sa drží studený vzduch, môže byť ešte chladnejšie. Počas utorkového dňa bude panovať prevažne jasné a slnečné počasie bez oblakov a zrážok. Denné teploty vystúpia na +27 až +32 °C, pričom v Bratislave sa očakáva +30 °C a v Košiciach približne +26 °C.

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Ojedinele sa ochladí najmä v horských oblastiach Oravy a pod Tatrami, kde budú hodnoty o niečo nižšie. Vo výške 1500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo +18 °C, čo vytvorí ideálne podmienky aj na horské túry.

Bez dažďa a búrok

Počas noci aj dňa sa neočakávajú žiadne zrážky, stabilitu počasia zabezpečí tlaková výš. Slabý severný vietor s rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h) sa môže objaviť najmä v regiónoch Abova a Zemplína, no výrazne neovplyvní dennú pohodu. Naopak, mierny vánok pomôže zmierniť horúčavu počas popoludnia a spríjemní pobyt vonku.

Streda prinesie ešte vyššie teploty

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude v stredu na našom území jasno alebo len malá oblačnosť a teplé počasie bude pokračovať. Najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11 °C, v údoliach miestami na 10 až 6 °C, no na svahoch a kopcoch sa môže pohybovať aj okolo 19 °C.

Ilustračná foto: TASR

Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 °C, v údoliach môže byť ojedinele o niečo chladnejšie. Očakáva sa bezvetrie alebo slabý vietor, v južnej polovici západného Slovenska miestami prechodne juhovýchodný až južný s rýchlosťou do 5 m/s (20 km/h).

