Uzavreli záhadu: Na Antarktíde našli pozostatky známeho vedca, jeho telo bolo v ľade 66 rokov. Už sa vie, čo sa mu stalo

Nina Malovcová
TASR
Ľad ukrýval tragédiu mladého vedca.

Pozostatky muža, ktoré sa v januári našli v ľadovci na jednom z ostrovov pri antarktickom pobreží, patrili britskému meteorológovi Dennisovi „Tinkovi“ Bellovi, ktorý tam zahynul počas dvojročnej expedície v roku 1959. V pondelok to oznámila Britská antarktická služba (BAS).

TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Bell zomrel 26. júla 1959 vo veku 25 rokov v zátoke Admiralty Bay na Ostrove kráľa Juraja, ktorý sa nachádza 120 kilometrov od pobrežia Antarktídy. Spolu s tromi ďalšími mužmi sa vybral na výstup a prieskum ľadovca, počas ktorého spadol do hlbokej trhliny v ľade.

Objav umožnili ustupujúce ľadovce

Pozostatky, ktoré odkryli ustupujúce ľadovce, našiel 19. januára tím z poľskej antarktickej stanice Henryk Arctowski. Kostné fragmenty najskôr previezli na Falklandské ostrovy výskumnou loďou BAS a potom do Londýna na DNA testovanie. Okrem jeho pozostatkov poľský tím našiel aj viac ako 200 osobných predmetov, vrátane rádiového vybavenia, baterky, lyžiarskych palíc, náramkových hodín a noža.

„Tento objav uzatvára desaťročia trvajúcu záhadu a pripomína nám ľudské príbehy zakorenené v histórii antarktickej vedy,“ povedala riaditeľka BAS Jane Francisová.

Silné emócie v rodine

Nájdenie Bellových pozostatkov je podľa nej „dojímavým a hlbokým momentom“ pre celú BAS. Bell „bol jedným z mnohých odvážnych… pracovníkov, ktorí prispeli k ranému výskumu a objavovaniu Antarktídy za mimoriadne drsných podmienok,“ dodala.

Bellov brat David Bell povedal, že tento objav po 66 rokoch jeho aj jeho sestru „šokoval a ohromil“. „Dennis bol najstarší z troch súrodencov a bol mojím hrdinom, pretože sa zdalo, že dokáže robiť čokoľvek,“ uviedol David Bell.

