Bude prvá, ktorá vyhrá šou Love Island ako nezadaná, smejú sa diváci. Rozbiehajú plán, ako napraviť páry vo vile

Foto: VOYO

Dana Kleinová
Love Island
Nečakali, že sa divokou kartou stane práve ona.

Vzťahy vo vile v šou Love Island preverila Casa Amor. Niektoré túto výzvu ustáli. No istí súťažiaci, alebo skôr súťažiace, skončili so zlomeným srdcom. Predpovede divákov pritom vo väčšine prípadov vyšli – až na jednu.

Po odchode Eriky a Shelbyho sa Adéla a Daniel zblížili prvým bozkom a medzi ostatnými pármi zavládol väčší pocit istoty a pokoja. Idylku ale prerušil príchod piatich nových dievčat, ktoré si chlapcov odviedli do Casa Amor. K dievčatám sa zas pridalo päť nových mužov, a tak nastala skutočná skúška vzťahov. Nie všetky ju však ustáli.

Zlomené srdcia aj divoké karty

Skúška Casa Amor zničila niekoľko párov a pár nových naopak vytvorila. Spolu ostali Michaela & Honza, Michelle & Martin a Patrície & Honzi. Daniel vymenil Adélu za Klaudiu a Dany vymenil Majdu za Leu. Úplne novým utvoreným párom sa zas stali Dominika s Tomášom.

Práve Adéle a Danielovi pritom mnohí fanúšikovia držali palce a verili, že oni budú tí, ktorí odolajú pokušeniu a zostanú spolu. To sa ale nestalo a nasledoval rozstrel. Vo vile pritom ako nezadaná mohla ostať len jedna – Adéla alebo Majda. Rozhodnúť malo divácke hlasovanie a podľa výsledkov divokú kartu dostala Majda. Adéla sa tak musela zbaliť a odísť domov.

Foto: VOYO

„Majda vyhrá LI sama,“ reagovala na situáciu v komentároch samotná Kristi, víťazka predošlého ročníka šou. „Majda – historicky prvý účastník, ktorý vyhral Love Island ako single,“ či „Majda sólo „win“ tento rok?“ začali sa rýchlo objavovať podobné komentáre. Pod príspevkom sa pritom objavila aj otázka: „Čo má Majda za imunitu? Že tam stále zostáva.“

„Majda našla individuálnu imunitu, ktorá bola zakopaná v strede bazénu. Inak už by asi išla domov,“ zhodnotil zas niekto iný s humorom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

„V kútiku duše som dúfala, že bude mať Majda sebareflexiu a povie, že odíde ona a Adél ostane,“ priznala diváčka. Zdá sa však, že Adéla by ešte mohla byť zachránená. Diváci totiž začali v komentároch spriadať plány, ako ju dostať späť. Už sa to totiž v minulosti podarilo, keď si Chris vybral Darinku namiesto Majky a tá musela ísť domov. Diváci však verili, že ak ju dostanú späť, Chris si uvedomí chybu a to sa aj stalo. Dokonca tento pár celú sériu nakoniec vyhral.

