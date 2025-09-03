Bude pršať ako z krhly: Valia sa na nás búrky, v týchto častiach budú najsilnejšie. Ochladí sa, na slnko zatiaľ zabudnite

Po utorkovom slnečnom a horúcom dni čaká Slovensko návrat nestáleho počasia. Obloha sa zatiahne, dorazia zrážky, búrky a v niektorých oblastiach aj krúpy. Teploty mierne klesnú, no v prípade búrok hrozí aj nárazový vietor a prívalové dažde.
Podľa portálu iMeteo sa nad naším územím prejaví vplyv rozsiahlej tlakovej níže, ktorá sa rozprestiera nad severovýchodným Atlantikom a zasahuje aj západnú Európu. S ňou súvisí studený front, ktorý bude počas dňa postupovať cez Slovensko od západu smerom na východ. Práve tento front spôsobí náhlu zmenu charakteru počasia.
Utorok priniesol nezvyčajné teplo aj dusno
Zatiaľ čo v západnej Európe sa už prejavovalo ochladenie, Slovensko zažívalo veľmi teplý deň. V utorok popoludní vystúpili teploty na väčšine územia na hodnoty medzi 24 a 29 °C. Na juhu a Zemplíne namerali až 31 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov sa teplota pohybovala okolo 16 °C.
Pocitové teplo zvyšoval aj južný vietor, ktorý sa na juhozápade postupne stáčal na severozápadný. Rýchlosť vetra sa pohybovala od 5 do 25 kilometrov za hodinu. V mnohých lokalitách panovalo dusno, ktoré zvýrazňovalo subjektívne vnímanie tepla.
Už počas noci sa počasie začalo meniť
Počasie sa začalo zhoršovať už v noci z utorka na stredu. Na západnom a strednom Slovensku pribúdalo oblačnosti, miestami sa vyskytol dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia sa ešte dočasne udržalo menej oblakov, no aj tam sa očakávali postupné zrážky.
Na viacerých miestach sa objavili búrky, z ktorých niektoré mali výraznejší charakter. Priniesli krátkodobé, ale intenzívne lejaky. Lokálne mohlo napršať až 30 milimetrov zrážok. Nočné teploty klesli na 18 až 13 stupňov, v dolinách Spiša bolo ešte o niečo chladnejšie.
Dnešok prinesie výdatné dažde a možnosť búrok
V stredu bude na Slovensku prevažovať zamračené až oblačné počasie. Zrážky sa vyskytnú na viacerých miestach. Pôjde najmä o dážď alebo prehánky, no nevylučujú sa ani búrky. Tie môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom a ojedinele aj krúpami.
Očakávané množstvo zrážok počas dňa je do 15 milimetrov. V prípade intenzívnych búrok však môže lokálne spadnúť 15 až 40 milimetrov. To by mohlo spôsobiť krátkodobé zaplavenie ulíc alebo problém s odtokom vody v mestách.
Teploty mierne klesnú, veterno bude najmä počas búrok
Denné teploty sa oproti utorku znížia, no stále zostanú príjemné. Očakáva sa 21 až 26 °C, na juhu a Zemplíne môže teplota vystúpiť až na 28 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov bude okolo 14 °C. Vietor bude väčšinou slabý, no na západe a juhovýchode sa očakáva severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 10 až 25 kilometrov za hodinu. V čase búrok sa však môžu objaviť silnejšie nárazy.
Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že najmä stred a východ krajiny zasiahnu búrky, ktoré môžu byť sprevádzané silným vetrom, výdatným lejakom a krúpami. K niektorým oblastiam sa už pridáva aj riziko povodní.
Ako informoval SHMÚ na svojom webe, výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia pre celý Prešovský a Košický kraj, ale aj pre väčšinu okresov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky sa môžu vyskytnúť už od rána a priniesť so sebou zrážky s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu. Výrazné môžu byť aj nárazy vetra, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Riziko stúpa aj v súvislosti s vodou
Silné zrážky v kombinácii s nasýtenosťou pôdy z predchádzajúcich dní zvyšujú riziko lokálnych povodní. SHMÚ vydal hydrologickú výstrahu pred povodňou z trvalého dažďa pre okresy Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa platí výstraha pred prívalovou povodňou. Situácia sa môže počas dňa meniť a odborníci odporúčajú sledovať aktuálne výstrahy a predpovede. Počasie bude aj naďalej nestále a búrky sa môžu vyskytnúť náhle.
S postupujúcim večerom by mali zrážky ustupovať a oblačnosť sa môže miestami zmenšiť. Po horúcom utorku a upršanej strede tak príde čiastočné upokojenie počasia. Návrat k stabilnejším dňom však zatiaľ neočakávajte. Atmosféra zostane premenlivá a začiatok septembra bude pokračovať v jesennom duchu.
