Bude pršať ako z krhly: Valia sa na nás búrky, v týchto častiach budú najsilnejšie. Ochladí sa, na slnko zatiaľ zabudnite

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Slovensko dnes zasiahne zmena počasia.

Po utorkovom slnečnom a horúcom dni čaká Slovensko návrat nestáleho počasia. Obloha sa zatiahne, dorazia zrážky, búrky a v niektorých oblastiach aj krúpy. Teploty mierne klesnú, no v prípade búrok hrozí aj nárazový vietor a prívalové dažde.

Podľa portálu iMeteo sa nad naším územím prejaví vplyv rozsiahlej tlakovej níže, ktorá sa rozprestiera nad severovýchodným Atlantikom a zasahuje aj západnú Európu. S ňou súvisí studený front, ktorý bude počas dňa postupovať cez Slovensko od západu smerom na východ. Práve tento front spôsobí náhlu zmenu charakteru počasia.

Utorok priniesol nezvyčajné teplo aj dusno

Zatiaľ čo v západnej Európe sa už prejavovalo ochladenie, Slovensko zažívalo veľmi teplý deň. V utorok popoludní vystúpili teploty na väčšine územia na hodnoty medzi 24 a 29 °C. Na juhu a Zemplíne namerali až 31 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov sa teplota pohybovala okolo 16 °C.

Pocitové teplo zvyšoval aj južný vietor, ktorý sa na juhozápade postupne stáčal na severozápadný. Rýchlosť vetra sa pohybovala od 5 do 25 kilometrov za hodinu. V mnohých lokalitách panovalo dusno, ktoré zvýrazňovalo subjektívne vnímanie tepla.

Už počas noci sa počasie začalo meniť

Počasie sa začalo zhoršovať už v noci z utorka na stredu. Na západnom a strednom Slovensku pribúdalo oblačnosti, miestami sa vyskytol dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia sa ešte dočasne udržalo menej oblakov, no aj tam sa očakávali postupné zrážky.

Na viacerých miestach sa objavili búrky, z ktorých niektoré mali výraznejší charakter. Priniesli krátkodobé, ale intenzívne lejaky. Lokálne mohlo napršať až 30 milimetrov zrážok. Nočné teploty klesli na 18 až 13 stupňov, v dolinách Spiša bolo ešte o niečo chladnejšie.

Dnešok prinesie výdatné dažde a možnosť búrok

V stredu bude na Slovensku prevažovať zamračené až oblačné počasie. Zrážky sa vyskytnú na viacerých miestach. Pôjde najmä o dážď alebo prehánky, no nevylučujú sa ani búrky. Tie môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom a ojedinele aj krúpami.

Foto: TASR/František Iván

Očakávané množstvo zrážok počas dňa je do 15 milimetrov. V prípade intenzívnych búrok však môže lokálne spadnúť 15 až 40 milimetrov. To by mohlo spôsobiť krátkodobé zaplavenie ulíc alebo problém s odtokom vody v mestách.

Teploty mierne klesnú, veterno bude najmä počas búrok

Denné teploty sa oproti utorku znížia, no stále zostanú príjemné. Očakáva sa 21 až 26 °C, na juhu a Zemplíne môže teplota vystúpiť až na 28 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov bude okolo 14 °C. Vietor bude väčšinou slabý, no na západe a juhovýchode sa očakáva severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 10 až 25 kilometrov za hodinu. V čase búrok sa však môžu objaviť silnejšie nárazy.

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že najmä stred a východ krajiny zasiahnu búrky, ktoré môžu byť sprevádzané silným vetrom, výdatným lejakom a krúpami. K niektorým oblastiam sa už pridáva aj riziko povodní.

Ako informoval SHMÚ na svojom webe, výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia pre celý Prešovský a Košický kraj, ale aj pre väčšinu okresov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky sa môžu vyskytnúť už od rána a priniesť so sebou zrážky s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu. Výrazné môžu byť aj nárazy vetra, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Riziko stúpa aj v súvislosti s vodou

Silné zrážky v kombinácii s nasýtenosťou pôdy z predchádzajúcich dní zvyšujú riziko lokálnych povodní. SHMÚ vydal hydrologickú výstrahu pred povodňou z trvalého dažďa pre okresy Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa platí výstraha pred prívalovou povodňou. Situácia sa môže počas dňa meniť a odborníci odporúčajú sledovať aktuálne výstrahy a predpovede. Počasie bude aj naďalej nestále a búrky sa môžu vyskytnúť náhle.

S postupujúcim večerom by mali zrážky ustupovať a oblačnosť sa môže miestami zmenšiť. Po horúcom utorku a upršanej strede tak príde čiastočné upokojenie počasia. Návrat k stabilnejším dňom však zatiaľ neočakávajte. Atmosféra zostane premenlivá a začiatok septembra bude pokračovať v jesennom duchu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerka Saková bola v Bruseli: Hľadajú sa eurofondy na vykrytie energopomoci. Tieto domácnosti ju dostanú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac