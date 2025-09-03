Ministerka Saková bola v Bruseli: Hľadajú sa eurofondy na vykrytie energopomoci. Tieto domácnosti ju dostanú

Je jasné, že aj v budúcom roku sa môžu slovenské domácnosti spoľahnúť pri platení za energie na pomoc od štátu. Vládna koalícia sa už definitívne dohodla na adresnej energopomoci. Zo spoločného rozpočtu by sme mali dať v budúcom roku na energopomoc vyše 420 miliónov eur.
Časť prostriedkov chce vláda a ministerstvo hospodárstva vykryť aj peniazmi z Bruselu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková už rokuje o možnosti využitia eurofondov pri budúcoročnej energopomoci.
Plyn z Ukrajiny neprúdi
„Aktívne presadzujem, aby vláda SR mohla z eurofondov kompenzovať ceny plynu a tepla pre domácnosti. V najbližších dňoch budeme v spolupráci s Európskou komisiou hľadať aj dostupné finančné zdroje,“ uviedla na sociálnej sieti Saková.
Energopomoci sa možno dočkajú okrem domácností aj firmy. Teda najmä spoločnosti, ktoré drahými energiami najviac trpia. „Na ministerstve pripravujeme schému pomoci aj pre energeticky náročný priemysel,“ sľúbila Saková.
Ministerka v Bruseli na rokovaní s generálnou riaditeľkou Európskej komisie pre energetiku znova otvorila tému problému vysokých cien energií. Na rokovaniach sa venovali aj legislatíve EÚ, ktorá má zakázať dovoz ruského plynu.
„Nadviazali sme na sériu rokovaní, ktoré pravidelne vediem od januára 2025, odkedy k nám neprúdi plyn cez Ukrajinu. Na pôde európskych inštitúcií presadzujem, aby Európska komisia okamžite konala v prípadoch, keď bude hroziť nedostatok plynu na trhu alebo výrazný nárast jeho ceny. V takom prípade by bolo navrhované nariadenie škodlivé nielen pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ. Ide o mimoriadne vážnu tému pre Slovenskú republiku ako vnútrozemskú krajinu na konci všetkých prepravných trás, čo si uvedomuje aj Európska komisia,“ konštatovala Saková.
Kto dostane energopomoc?
Premiér Robert Fico ako aj ministerka hospodárstva Denisa Saková už verejnosti oznámili, že adresná energopomoc sa bude týkať zhruba 90 % domácností. Ani zvyšných 10 % domácnosti nie je bez šance sa k energopomoci dostať. Premiér Fico im dokázal, že ak budú mať pocit krivdy, môžu sa obrátiť na ministerstvo hospodárstva, ktoré ich bude riešiť individuálne.
Kľúčom pre určenie prijímateľov pomoci bude najmä ich príjem a spotreba. Najväčší dôraz by malo MH klásť na ohrozené skupiny, ako sú dôchodcovia, neúplné rodiny alebo zdravotne znevýhodnení občania.
Došlo aj k prepojeniu 223 databáz od dodávateľov a distribútorov komodít a k spracovaniu viac ako 3000 súborov z katastra, zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, z finančnej správy a ďalších inštitúcií. Ministerstvo zároveň identifikovalo takzvanú energetickú domácnosť, čiže domácnosť zloženú z osôb s trvalým pobytom na danej adrese.
Nahlásiť chybu v článku